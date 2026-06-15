台南遺體接運竟是「0元標」 議員質疑抽籤決標恐淪搶殯葬商機

救護車屬於緊急醫療救護資源，設置目的在於搶救生命，非遺體接運工具，有議員在質詢時爆出，南市府今年度遺體接運標案竟出現「0元標」，最終竟是4家廠商「抽籤」決定，其中，甚至曾有廠商違法接運遺體達21次，林燕祝要求市府全面檢討招標制度，並建立合理機制。

市長黃偉哲回應，針對廠商報價偏低情況，市府將依契約規定加強履約管理，未來將檢討相關招標機制，建立兼顧合法性、合理性及服務品質的採購制度，避免衍生制度執行爭議，並確保公共利益及市民權益。

林燕祝指出，台南遺體接運今年重新招標，履約時間為3年，今年總共有18家廠商投標，符合招標規定共10家，其中4家業者底價竟是0元，最終卻讓這4家業者抽籤決定得標廠商，且得標業者均設在高雄，是否能夠落實履約標準？收到通知30分鐘內是否真能抵達接體現場？

她質疑，所謂「0元承攬」絕非做公益或做功德，背後往往存在其他商業考量，根據殯葬業界慣例，業者恐藉由承攬遺體接運服務，率先接觸往生者家屬，進一步爭取後續殯葬服務商機，零元投標看似節省公帑，實際上卻可能導致市場競爭失衡，甚至排擠其他依法經營、合理報價的業者。

林燕祝強調，遺體接運是往生者人生最後一程，不應淪為削價競爭的標的，市府應建立更完善的評選與監督機制，以維護往生者尊嚴、保障家屬權益及維持市場公平競爭為優先原則，絕不能讓不合理的招標制度成為常態。

民政局說明，現行政府採購法並無明文規定廠商不得以0元標價投標，遺體委運採購案每3年一標，以最低標原則辦理採購；根據「台南市公立殯葬設施使用收費標準表」訂定遺體委運費估算，20公里內每具遺體收費1500元，超過20公里每公里加收50元。

民政局表示，今年度採購案4月開標時確實發現投標廠商標價為0，屬偏低標情形，因此保留決標，要求廠商提出履約能力相關證明文件，後續經廠商提供溪南、溪北服務據點供實地查核，經現勘確認具備履約能力後，才依法辦理決標作業。

民政局強調，後續將強化督導措施，並新增政風稽核機制，每月針對遺體接運後由家屬認領的案件進行訪查，了解業者是否依契約規範執行服務，若有違約或違法情形，將依法究責。