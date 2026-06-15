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端午放假別撲空！台南19日停收垃圾 環保局籲民眾提前整理分類

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
端午連假將屆，台南市環保局為體恤清潔隊員辛勞，19日端午節當天全市垃圾停止清運，環保局呼籲，民眾應留意收運時間與地點，並提前做好垃圾分類及整理。圖／南市府提供
端午連假將屆，台南市環保局為體恤清潔隊員辛勞，19日端午節當天全市垃圾停止清運，環保局呼籲，民眾應留意收運時間與地點，並提前做好垃圾分類及整理。圖／南市府提供

端午連假將屆，台南環保局為體恤清潔隊員辛勞，19日端午節當天全市垃圾停止清運，包含日間輔助點停收，環保局表示，為維持市容整潔，20日周六各區將恢復正常清運，請民眾留意收運時間與地點，提前做好垃圾分類及整理。

市長黃偉哲說，清潔隊員除平時肩負環境清潔與垃圾清運工作，在各項大型活動期間也投入環境整理，對清潔人員的辛勤付出表達誠摯感謝，因此，今年端午節當天全市垃圾將停止清運一天。

環保局呼籲，垃圾停收期間，請勿隨意棄置垃圾，垃圾務必妥善包紮、避免暴露，共同維護市容整潔，另外，鄰近縣市今年已出現登革熱首例本土病例，請市民朋友務必配合環境整頓，巡、倒、清、刷防堵疫情，齊心守護健康家園。

環保局 台南 端午節

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