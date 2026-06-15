端午放假別撲空！台南19日停收垃圾 環保局籲民眾提前整理分類

一位北部匿名王小姐今天以中國大陸知名藝人于朦朧之名，透過台灣AED推廣教育協會代為捐贈一台價值約10萬元的AED（自動體外心臟電擊去顫器）給雲林縣北港建國國中，並教導師生操作，捐贈者以書面傳達，期待一台AED給一個生命重生的機會，讓這份跨時空的愛相互守望。

2026-06-15 11:51