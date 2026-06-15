台南農產日本馬拉松賽亮相 結合運動觀光爭商機

台南市政府農業局前往日本拓銷農漁產品，昨天參與靜岡縣東伊豆町舉辦的「伊豆稻取KINME馬拉松活動」，設置攤位展出芒果、鳳梨、文旦等加工產品，吸引不少當地民眾試吃體驗。

台南市政府農業局長李芳林今天告訴中央社記者，農業局今年再次參與日本靜岡縣東伊豆町舉辦的「伊豆稻取KINME馬拉松活動」，於活動會場設置農漁特產推廣攤位，透過展示、試吃、觀光、農業及體育多元介紹方式，向日本民眾行銷台南農漁產品與特色農業文化。

李芳林表示，此次展出內容包含芒果、鳳梨、文旦、地瓜、芝麻及漁產等多樣化加工產品，並同步展示台南鮮果摺頁、外銷型錄及「南農選禮」中日文型錄，介紹台南農漁產特色與產地文化，盼讓參加馬拉松活動選手以及當地民眾，都能感受台南農產多元魅力，也進一步提升日本市場對台南品牌的認識。

他說，日本市場對食品品質、安全及包裝設計要求相當嚴格，台南擁有優良氣候條件與深厚農漁產業基礎，市府近年積極輔導業者提升產品品質與品牌形象，參與伊豆稻取KINME馬拉松活動，藉由運動觀光與地方文化結合方式，盼為未來農產外銷及台日民間交流奠定更穩固基礎。