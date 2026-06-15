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兼具智綠建築與美學 雲林斗六警分局新廳舍啟用

中央社／ 雲林縣15日電

斥資4.2億元興建的雲林警察斗六分局新建辦公廳舍今天落成啟用，外觀結合清水模建築與金黃色稻穗意象，呼應雲林農業大縣特色，並導入綠建築、智慧建築等理念。

斗六警分局新建辦公廳舍基地位於原祥瑞大樓舊址，該建物曾於921大地震中受損閒置，荒廢達18年多，斗六分局舊廳舍屋齡超過50年，建物老舊，員警執勤及辦公空間嚴重不足，經過歷屆縣長努力，由縣警局辦理用地取得，111年11月23日開工，總計投入新台幣4億2478萬元。

斗六警分局今天舉辦新建辦公廳舍落成啟用典禮，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善等人出席。

張麗善表示，斗六警分局原有廳舍使用多年，空間、設備及動線已難以符合現代警政需求；新廳舍的落成，不只是完成一棟建築，更是縣府落實支持警政、照顧基層、守護縣民安全的重要成果。感謝議會及各界地方人士的支持，讓這項工程能在經費籌措、規劃設計及施工挑戰中順利推動完成。

雲林縣警察局局長黃富村說，斗六分局新廳舍提供員警更安全、完善的辦公及執勤環境，也有助整合偵查、交通、勤務、科技警政及為民服務能量。未來警察局將持續朝「科技輔助、專業執法、溫暖服務」目標邁進，積極運用AI巡防、科技工具及數據分析提升治安治理效能。

斗六警分局指出，新廳舍為地下1層、地上7層，並導入綠建築、智慧建築及節能管理理念，而外觀結合清水模建築語彙與金黃色稻穗意象，呼應雲林農業大縣特色；並設置「柚光飛羽」公共藝術，融合斗六文旦、和平飛羽及警察守護意象，讓警政建築不再只是嚴肅的辦公場所，更成為兼具地方特色、公共美學與親民服務的新地標。

斗六 雲林 張嘉郡 警察

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