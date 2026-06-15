台南2天內數波強降雨 36抽水站啟動防釀災

台南昨天下午起出現數波強降雨型態陣雨，市府水利局統計至今天共有36座抽水站啟動抽水，總抽水量約210萬噸，市區幾處以往容易積淹水地點，皆未發生積淹水情況。

台南市政府水利局今天統計，受此波鋒面影響，從昨天至今天上午11時，台南市最大累積雨量為西港區169毫米，其次為麻豆區163毫米、北門區157.5毫米；最大延時3小時雨量為東山區92毫米、六甲區91.5毫米；最大延時1小時雨量六甲區49毫米、東山區47毫米。

水利局指出，從昨天至今天上午11時20分，水利局轄下共有36座抽水站啟動抽水，總抽水量約210萬噸。另外，因適逢大潮，運河周邊沿線已完成閘門設置並布設移動式抽水機，監測市區幾處易積淹水點，如安平區安平路、仁德區中正路等，均無積淹水情事發生。

水利局表示，面對極端降雨氣候型態，水利局採取流域綜合策略治水，包含排水路瓶頸段打開並加強清淤、抽水量能提升，以及滯洪池減洪措施。此外，今年已陸續完成新營區南興及興隆寺、將軍區馬沙溝及青鯤鯓等抽水站老舊機組更新，近年積淹水面積大幅改善且退水時間加快。

水利局指出，根據中央氣象署預報資料，今天台南仍有大雨及短延時大雨發生機會，且至19日前適逢大潮，沿海及低窪地區仍要注意積淹水，市府將持續監視水情做好應變。