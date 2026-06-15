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城市轉型不能再等！南市議員促遷葬歸仁第八公墓 市府允今年啟動
台南歸仁正從傳統農業與文教區轉型為科技核心鄉鎮，南市議員吳禹寰今質詢時指出，地方長期關注歸仁第八公墓遷葬，要求市政府正視基層心聲，加速推動行政程序。對此，民政局回應，區公所已著手查估與評估作業，會盡速將相關行政流程報請市府核定。
吳禹寰表示，歸仁隨著高鐵特定區、沙崙智慧綠能科學城等持續發展，原本偏遠的公墓區域已逐漸住宅化，其中，第八公墓因鄰近人口稠密區，對當地居民生活品質影響巨大，地方民眾對於遷葬的期望也相當高。
他提到，第八公墓目前初估規模約為180門，查估調查經費約108萬元，要求民政局應加速公告準備、家屬通知調查及地方說明會等前置作業，公墓遷葬不應永遠停留在「規畫中」，呼籲市府「不能再等」，今年就必須正式啟動相關作業，而非推遲至明年，才能真正讓地方感受到施政的溫度與成效。
民政局說明，因歸仁區發展快速，歸仁第八公墓周邊已有許多住宅區興起，將請區公所列入優先辦理，並盡速啟動前置作業程序。
民政局指出，第八公墓總面積約0.61公頃，已在2007年1月公告禁葬，墳墓數預估為180座；區公所今年已請廠商估算查估費用，預計明年提報計畫並辦理查估發包作業，2028年辦理遷葬公告補償金發放及代起掘作業，預計2029年可做綠美化工程。
市長黃偉哲也在質詢中承諾，歸仁第八公墓遷葬計畫會在今年啟動，後續將依程序進行書面公告，並給予家屬自行遷葬的期限，若期限屆滿則由市府統籌辦理。
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