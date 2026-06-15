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端節「粽」磅出擊！南市傳統市場應景粽子大集合

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
端午近，台南多處傳統市場也推出各式應景粽品，從經典肉粽、菜粽到特色甜粽，滿足民眾祭祀、送禮及團聚需求。 記者謝進盛／翻攝
端午近，台南多處傳統市場也推出各式應景粽品，從經典肉粽、菜粽到特色甜粽，滿足民眾祭祀、送禮及團聚需求。 記者謝進盛／翻攝

端午近，各類特色粽子讓不少人忍不住品嘗，台南多處傳統市場也推出各式應景粽品，從經典肉粽、菜粽到特色甜粽，滿足民眾祭祀、送禮及團聚需求。

南市經發局市場處代理處長林士群表示，因應端午粽子商機，台南多處市場推出各式特色粽品，例如西港公有零售市場「蓮華素食」的菜粽，選用北港土豆入餡，搭配以中藥材熬煮的醬料及現炒花生粉，粽體Q彈、米香十足；崇義市場「滿月油飯（80號攤）」推出傳統肉粽、香菇肉粽、栗子肉粽、菜粽、五穀粽及素粽等多樣選擇。

此外，安平公有零售市場「方媽媽素食」推出紅豆粽、薏仁粽、花生粽及五穀粽等手工素粽，以天然食材製作，兼顧美味與健康。

經濟發展局長張婷媛指出，端午節前夕是市場採買旺季，攤商也紛紛推出多元粽品滿足不同需求，從祭祀、送禮到家庭團聚餐桌，都能在市場一次備齊。

除了經典口味外，近年也有結合在地特色食材的創意粽品，展現市場兼具傳統與創新的魅力。歡迎民眾把握端午前採買時機，走進傳統市場感受濃濃節慶氛圍，品味最道地的南部粽。

更多詳細資訊可上網搜尋「台南市市場巡禮粉絲專頁」及「台南市市場處官網」查詢。

端午近，台南多處傳統市場也推出各式應景粽品，從經典肉粽、菜粽到特色甜粽，滿足民眾祭祀、送禮及團聚需求。</p><!--7--><p> 記者謝進盛／翻攝
端午近，台南多處傳統市場也推出各式應景粽品，從經典肉粽、菜粽到特色甜粽，滿足民眾祭祀、送禮及團聚需求。

記者謝進盛／翻攝

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端午近，台南多處傳統市場也推出各式應景粽品，從經典肉粽、菜粽到特色甜粽，滿足民眾祭祀、送禮及團聚需求。

記者謝進盛／翻攝

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端午近，台南多處傳統市場也推出各式應景粽品，從經典肉粽、菜粽到特色甜粽，滿足民眾祭祀、送禮及團聚需求。

記者謝進盛／翻攝

粽子 傳統市場 端午節 台南

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