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大陸知名藝人于朦朧遺愛人間 匿名人士捐AED給北港建國國中

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士王小姐，以已逝名演員于朦朧之名，捐贈一台AED給北港建國國中，遺愛人間。記者蔡維斌／攝影
台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士王小姐，以已逝名演員于朦朧之名，捐贈一台AED給北港建國國中，遺愛人間。記者蔡維斌／攝影

一位北部匿名王小姐今天以中國大陸知名藝人于朦朧之名，透過台灣AED推廣教育協會代為捐贈一台價值約10萬元的AED（自動體外心臟電擊去顫器）給雲林縣北港建國國中，並教導師生操作，捐贈者以書面傳達，期待一台AED給一個生命重生的機會，讓這份跨時空的愛相互守望。

今天由台灣AED推廣教育協會理事陳瑞隆代為捐贈，並轉達捐贈者王小姐的心意，陳瑞隆指出，于朦朧是對岸電視劇的知名演員，去年不幸離世，捐贈者不追劇卻感痛心，對于生前經常行善照亮陰暗角落的善行，十分感佩，因此以于朦朧之名捐贈AED，期能守護每一個還來得及的生命。

建國國中總務主任黃津基也指出，最近校園就發生兩次驚人意外，一次是選舉學校投票所一名民眾投票時昏倒，不幸沒能來得及搶回生命，另一次是一名來學校運動的民眾在操場昏倒，幸經校方教練劉又誠發現CPR（心肺復甦術）搶救，救回一條寶貴生命，學校有了AED搶救利器，師生民眾就多了一分保障。

校長方廷彰也代表感謝王小姐的善行，強調一台AED可讓一個人獲重生機會，危急時不再讓人孤立無援，于朦朧雖已不幸離世，卻能感召每個人用生命影響生命，別具意義。尤其AED和CPR已是普遍的公民教育，所以捐贈儀式也讓學生一同見證，並學習珍惜生命。

台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士捐贈一台AED給北港建國國中，並教學生如何把握黃金五分鐘用儀器救人。記者蔡維斌／攝影
台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士捐贈一台AED給北港建國國中，並教學生如何把握黃金五分鐘用儀器救人。記者蔡維斌／攝影

台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士捐贈一台AED給北港建國國中，並教學生如何把握黃金五分鐘用儀器救人。記者蔡維斌／攝影
台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士捐贈一台AED給北港建國國中，並教學生如何把握黃金五分鐘用儀器救人。記者蔡維斌／攝影

台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士捐贈一台AED給北港建國國中，由校長方廷彰（右）代表受贈。記者蔡維斌／攝影
台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士捐贈一台AED給北港建國國中，由校長方廷彰（右）代表受贈。記者蔡維斌／攝影

台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士捐贈一台AED給北港建國國中，由校長方廷彰（右）代表受贈。記者蔡維斌／攝影
台灣AED推廣教育協會代轉匿名善心人士捐贈一台AED給北港建國國中，由校長方廷彰（右）代表受贈。記者蔡維斌／攝影

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