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新推端午優惠 台南新市、歸仁全民運動中心鼓勵一起動起來

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市全民運動中心促銷健康活動。圖／台南市政府提供
台南新市全民運動中心促銷健康活動。圖／台南市政府提供

台南市新市、歸仁全民運動中心宣布端午節前後推出特色運動活動，分別推出「力量挑戰及互動式健身體驗」活動，希望吸引不同族群民眾走入運動場館，感受運動樂趣。

新市中心明天推出「端午大粽來硬舉」活動，結合端午節趣味元素與重量訓練挑戰，民眾只要完成指定硬舉挑戰，即有機會獲得端午節限定小禮品，讓民眾在趣味互動中挑戰自我、感受重量訓練魅力。

歸仁中心則在20、21日上午8時至下午5時推出端午限定「雙人動起來」活動，兩人同行只要80元，即可使用健身房設施，現場並提供免費教練指導服務，由專業教練協助民眾認識器材操作方式、規畫基礎訓練內容。

市府體育局長陳良乾表示，市府持續推動全民運動政策，透過全民運動中心辦理多元活動，鼓勵市民培養規律運動習慣。讓初次接觸健身的民眾也能安心體驗，鼓勵大家揪朋友、家人或另一半一起運動流汗，在假日期間享受健康生活。

他表示，歸仁中心雙人優惠與免費教練指導服務，是希望降低民眾接觸健身門檻，健身新手、學生、上班族或銀髮族，都能在專業指導下建立正確運動觀念，並與親友共同參與，培養規律運動習慣，以健康方式增進彼此互動與情感交流。

體育局稱，新市及歸仁全民運動中心會持續規畫多元課程及主題活動，提供市民便利且友善的運動空間，歡迎民眾假期前往體驗，更多活動相關資訊，請至官方粉絲專頁查詢，或洽詢

新市全民運動中心電話：0910376831

歸仁全民運動中心電話：(06)278-5123

台南歸仁全民運動中心促銷健康活動。圖／台南市政府提供
台南歸仁全民運動中心促銷健康活動。圖／台南市政府提供

台南歸仁全民運動中心促銷健康活動。圖／台南市政府提供
台南歸仁全民運動中心促銷健康活動。圖／台南市政府提供

台南新市全民運動中心促銷健康活動。圖／台南市政府提供
台南新市全民運動中心促銷健康活動。圖／台南市政府提供

端午節 運動

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