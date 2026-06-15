快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

聽新聞
0:00 / 0:00

台南仁德道路坍陷6800戶停水 台水緊急搶修

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市仁德中正路二段與民安路口今早6點多發生路面塌陷事件，導致路標指示桿嚴重傾斜。圖／市議員陳皇宇提供
台南市仁德中正路二段與民安路口今早6點多發生路面塌陷事件，導致路標指示桿嚴重傾斜。圖／市議員陳皇宇提供

台南市仁德中正路二段與民安路口今早6點多發生路面塌陷事件，疑因自來水管線破裂，造成路基被水流掏空，導致道路邊緣出現大坑洞，路標指示桿嚴重傾斜，對此，台水公司獲報已派員前往關閉制水閥，並通知廠商搶修。

台水六區處表示，近期因連日下雨，仁德區公所今早6點多接獲民眾通報，仁德區中正路二段附近有路面局部坍陷部分，且造成號誌桿傾斜，獲報後已派員前往關閉制水閥，也通知廠商搶修。

台水六區處提到，現場將在台電公司與南市府交通局協助移除電桿跟號誌後，再由廠商進駐開挖搶修，修繕期間將針對周邊停水用戶大概6800戶，初步預計今天下午5點前可恢復通水。

台南市交通局說明，目前已請廠商前往搶救路標指示桿，地基掏空問題已通報自來水公司等相關單位前往處理並搶修，由於該路段仍有車流往來，提醒經過民眾及用路人務必減速慢行，注意道路狀況，避免靠近危險區域。

交通局也說，事故確切原因仍有待相關單位進一步釐清，後續將視管線修復及路基回填狀況復原道路，以維護用路人安全。

停水 台南 台水

延伸閱讀

影／台南仁德教會旁路面淘空突下陷 路標桿傾倒、汙水灌民宅

台中公益路掉落招牌清除 市府依法查處要求改善

台南西門圓環死亡車禍！天雨路滑男騎士兩度與車碰撞 倒地滑行慘死

中市公益路招牌直墜砸車險傷人 市府依法查處要求改善

相關新聞

大陸知名藝人于朦朧遺愛人間 匿名人士捐AED給北港建國國中

一位北部匿名王小姐今天以中國大陸知名藝人于朦朧之名，透過台灣AED推廣教育協會代為捐贈一台價值約10萬元的AED（自動體外心臟電擊去顫器）給雲林縣北港建國國中，並教導師生操作，捐贈者以書面傳達，期待一台AED給一個生命重生的機會，讓這份跨時空的愛相互守望。

新推端午優惠 台南新市、歸仁全民運動中心鼓勵一起動起來

台南市新市、歸仁全民運動中心宣布端午節前後推出特色運動活動，分別推出「力量挑戰及互動式健身體驗」活動，希望吸引不同族群民眾走入運動場館，感受運動樂趣。

台南仁德道路坍陷6800戶停水 台水緊急搶修

台南市仁德中正路二段與民安路口今早6點多發生路面塌陷事件，疑因自來水管線破裂，造成路基被水流掏空，導致道路邊緣出現大坑洞，路標指示桿嚴重傾斜，對此，台水公司獲報已派員前往關閉制水閥，並通知廠商搶修。

影／台南仁德教會旁路面淘空突下陷 路標桿傾倒、汙水灌民宅

台南市仁德區中正路2段仁德教會附近路口近半路面，上午6點多突然塌陷，一旁兩層樓高路標桿傾斜倒向路面，人車擔心遭金屬路標擊中紛紛走避。路旁住戶抱怨污泥水灌進家裡，要求善後。

廣角鏡／雲林土庫圖書館 數學借問站

今年從雲林縣虎尾高中畢業的張信繁相當熱愛服務，國一迄今擔任家鄉土庫鎮立圖書館志工六年多，近期適逢國中期末考，他因擅長數理，接受館長彭冠綸邀請，在館內成立「數學借問站」，免費為家鄉學弟妹課外輔導，家長稱讚他窩心；張信繁說，未來時間許可，很樂意利用寒暑假，回到圖書館繼續擔任借問站志工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。