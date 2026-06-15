台南仁德道路坍陷6800戶停水 台水緊急搶修

台南市仁德中正路二段與民安路口今早6點多發生路面塌陷事件，疑因自來水管線破裂，造成路基被水流掏空，導致道路邊緣出現大坑洞，路標指示桿嚴重傾斜，對此，台水公司獲報已派員前往關閉制水閥，並通知廠商搶修。

台水六區處表示，近期因連日下雨，仁德區公所今早6點多接獲民眾通報，仁德區中正路二段附近有路面局部坍陷部分，且造成號誌桿傾斜，獲報後已派員前往關閉制水閥，也通知廠商搶修。

台水六區處提到，現場將在台電公司與南市府交通局協助移除電桿跟號誌後，再由廠商進駐開挖搶修，修繕期間將針對周邊停水用戶大概6800戶，初步預計今天下午5點前可恢復通水。

台南市交通局說明，目前已請廠商前往搶救路標指示桿，地基掏空問題已通報自來水公司等相關單位前往處理並搶修，由於該路段仍有車流往來，提醒經過民眾及用路人務必減速慢行，注意道路狀況，避免靠近危險區域。

交通局也說，事故確切原因仍有待相關單位進一步釐清，後續將視管線修復及路基回填狀況復原道路，以維護用路人安全。