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影／台南仁德教會旁路面淘空突下陷 路標桿傾倒、汙水灌民宅

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供
台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供

台南市仁德區中正路2段仁德教會附近路口近半路面，上午6點多突然塌陷，一旁兩層樓高路標桿傾斜倒向路面，人車擔心遭金屬路標擊中紛紛走避。路旁住戶抱怨污泥水灌進家裡，要求善後。

市政府水利局到場勘查稱不是他們埋設的箱涵造成，自來水公司則表示已關閉上游出水閥，等待積水抽乾後抓漏確認是否水管爆裂造成。

路旁民眾質疑，下方路基是被洩漏的自來水掏空，而且前幾天路面就冒出水來，向水公司反映沒下文。清晨地面突然塌陷造成路標金屬混凝土桿倒向路面，夾雜污泥的水也灌進家裡。

市議員陳皇宇到場察看後表示表示，目前封閉一半路面，已通知交通局盡快將路標桿吊走，以免發生危險，路面修復則需市府工務局配合處理。他說，現場處理復原後會與地方討論是否要重設或遷移路標桿，並要求肇事單位善後賠償路旁住戶。

台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供
台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供

台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供
台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供

台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供
台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供

台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供
台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供

台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供
台南仁德教會旁路面突下陷路標桿傾倒、汙水灌進住戶。圖／陳皇宇提供

台南 中正路 住戶 路面塌陷

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今年從雲林縣虎尾高中畢業的張信繁相當熱愛服務，國一迄今擔任家鄉土庫鎮立圖書館志工六年多，近期適逢國中期末考，他因擅長數理，接受館長彭冠綸邀請，在館內成立「數學借問站」，免費為家鄉學弟妹課外輔導，家長稱讚他窩心；張信繁說，未來時間許可，很樂意利用寒暑假，回到圖書館繼續擔任借問站志工。

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