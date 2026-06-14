關懷弱勢 蓮心園基金會辦募款餐會席開63桌

在台南以照護弱勢族群著稱的蓮心園基金會，今天舉辦募款餐會席開63桌，更以白河新鮮蓮子等當地食材入菜，並邀請歌手陳孟賢、翁鈺鈞、吳美琳等人到場為公益演唱，也籲請各界能多多關懷弱勢。

募款餐會在白河海王子餐廳登場，安排蓮心園的慢飛天使上台表演，還邀請歌手陳孟賢、翁鈺鈞及吳美琳等藝人到場為公益而唱，現場有如小型歌友會。

蓮心園基金會指出，這次募款餐會獲民眾熱烈回應，共席開63桌，市府衛生局長李翠鳳和主秘陳雅芬等人，以及長期支持蓮心園的企業代表出席，場面熱鬧溫馨。

蓮心園基金會執行長張珮如說，該基金會創立近30年，因看見偏鄉弱勢族群需求，提供獨居長者送餐，全日型住宿服務，小作坊及庇護農場，讓近千個家庭可以安心生活，感謝社會大眾長期對蓮心園的支持與愛護，未來將續辦這項有意義活動。

蓮心園基金會創辦人、國策顧問張田黨表示，隨著蓮心園基金會服務工作的業務量日益增加，顯示社會上需要幫助的人越來越多；感謝大家參與餐會，見證台灣社會真有愛。

現場也邀請歌手到場公益演唱炒熱氣氛。記者謝進盛／翻攝