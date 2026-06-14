2026台南左鎮黃金筍節熱鬧登場 千份竹筍美食秒殺送完

2026台南左鎮黃金筍節今上午在左鎮蔗埕公園熱鬧登場，吸引大批遊客冒雨參與，現場提供千份竹筍美食品嘗迅速全數送光，大家對竹筍美食讚不絕口，共同見證山城聚落蓬勃發展。

活動現場同步設置農特產品展售區、竹筍產業展示專區及特色市集，讓民眾能夠近距離了解左鎮農業發展成果，並透過實際購買支持在地農民。許多遊客除選購新鮮竹筍及特色農產品，也藉此深入認識左鎮豐富的人文風貌與自然景觀，體驗山城農村獨特魅力。

台南市副市長姜淋煌、左鎮區長李燿洲等人出席，表示左鎮擁有得天獨厚自然環境與優良農業條件，其中鮮嫩甘甜、口感爽脆的「黃金筍」更是地方代表性農產之一。今年「千份黃金筍美食大贈送」活動一登場即吸引大批民眾排隊品嘗，短時間內全數送完，鮮甜口感讚不絕口。

主辦單位今年特別規畫「懷舊童玩闖關活動」，透過古早味童玩與互動關卡設計，讓家長重溫童年回憶，讓孩童在遊戲中認識傳統文化與農村生活。

活動也特別結合地方創生與產學合作能量，由大左鎮共融發展協會攜手南臺科技大學及常在文創空間共同參與規劃與推廣。透過跨領域合作，整合地方組織、學術研究與文化創意資源，共同盤點左鎮特色產業與文化資產。

2026台南左鎮黃金筍節今上午熱鬧登場，現場提供千份竹筍美食品嘗迅速全數送光。記者謝進盛／翻攝

2026台南左鎮黃金筍節今上午在左鎮蔗埕公園熱鬧登場，吸引大批遊客冒雨參與。記者謝進盛／翻攝