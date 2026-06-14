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雲林「驛起響愛」公益園遊會 企業共推「5²」讓愛翻倍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起的「虎尾驛起響愛公益園遊會」，今天由40餘企業攤位，共同響愛心鑼。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起的「虎尾驛起響愛公益園遊會」，今天由40餘企業攤位，共同響愛心鑼。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣驛起響愛社區關懷協會主辦的「虎尾驛起響愛公益園遊會」，今天在虎尾安慶國小登場，由40幾個企業愛心攤位串起「我有、你嘛有」五大主題，號召民眾一起「5²」讓愛翻倍，園遊會盈餘全數捐贈雲林家扶中心，支持關懷弱勢兒少與家庭。

園遊會由榮獲「雲林之光」的虎尾驛千歲社區據點阿公阿嬤精彩鼓樂揭開序幕，虎尾鎮長林嘉弘、議員陳乙辰、林文彬等人也到場響應公益。園遊會除美食、摸彩，更有琉璃、國畫扇子公益義賣區，以及植物染、精油舒壓等40多個企業、社團攤位，齊聚歡樂中做公益。

雲林驛起響愛社區關懷協會理事長吳麗春感謝成達食品總經理蔡成達13年來從不缺席，以及百特咖啡、鯛魚王子王益豐、可遊永續公司與社會各界的熱情響應，共同透過「五夠厲害」演出、「五行慈善」企業響應、「五星體驗」互動、「五彩繽紛」市集及「五心紓壓」手作，推動公益「5²」讓愛加倍，成為社區最溫暖的力量。

雲林家扶中心主任廖志文指出，這份社區共好的力量，轉化為支持孩子穩定生活與就學的力量，尤其響應公益的人潮滿滿、買氣熱絡，展現雲林人情味和公益量能。

雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起的「虎尾驛起響愛公益園遊會」，今天由40餘企業攤位，義賣所得全數捐給雲林家扶中心。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起的「虎尾驛起響愛公益園遊會」，今天由40餘企業攤位，義賣所得全數捐給雲林家扶中心。記者蔡維斌／翻攝

公益 雲林 林嘉弘

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