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一步一腳印為弱勢修繕 南市做工行善團完成第330戶

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢戶修繕，今天完成第330戶新里程碑。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢戶修繕，今天完成第330戶新里程碑。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢修繕，日來在高氣溫與風雨中持續作業，今天完成第330戶新里程碑。

志工們今兵分二路，一路人馬前往安南區修繕，另一路則進行二手家具搬運安置，居住於安南區70歲王姓婦人，早年喪偶，與43歲同為重度身障大女兒同住，僅靠每月8千多元的中低收入老人生活津貼維持生計，房屋天花板及牆壁多處剝落，電線及電燈老舊破損，案家無力自行進行房屋修繕。

經長照機構通報並協助清理案家物品，做工行善團上月16日會勘後即展開修繕工程，陸續由泥水工會進行拆除，環保局協助清運，泥水工會泥作抹平專業施工，木工工會建置總舖床及木作，電氣工會協作線路及安裝燈具，正懿企業拉門安裝；今則由油漆工會進行油漆粉刷，今終於大功告成，完成第330戶房屋修繕。

另大台南總工會副理事長陳美靜贈送案家床包等寢具、台南市餐飲業職業工會監事會召集人劉檄穆致贈石墨烯枕頭及毛毯、台南市勞工志願服務協會志工送電風扇，給案家滿滿祝福。

另柳營區呂小姐一家長期面臨疾病、照顧及經濟壓力，無力負擔房屋修繕，做工行善團得知後由電氣工會率先進場進行電氣斷電及臨時用電設備安裝，11日由泥水工會接力展開拆除作業。

身心障礙者安南區吳姓案主，與大陸籍妻子同住，家中經濟靠案妻到處打零工維持家計。家中廚房屋頂毀損、客廳後方隔板老舊、整體屋況不佳，勞工局12日由泥水工會志工先進場拆除廚房階梯、磚台、客廳後方隔板，後續由電子加工、電氣工會、木工工會、油漆工會接力修繕。

勞工局長王鑫基表示，今木工工會與志願服務協會志工們也共同前往安南區光洋科工廠，搬運汰換的沙發桌椅等家具，並將其載送至二手倉庫存放，感謝「做工行善團」志工投入修繕，每一件修繕案，都載滿志工與各界善心與努力。

台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢戶修繕，今天完成第330戶新里程碑。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢戶修繕，今天完成第330戶新里程碑。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢戶修繕，今天完成第330戶新里程碑。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢戶修繕，今天完成第330戶新里程碑。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢戶修繕。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局做工行善團堅持理念，一步一腳印為弱勢戶修繕。記者謝進盛／翻攝

台南 房屋 工會

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