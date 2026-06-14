原民長者考照卡關語言隔閡 台南議員促開辦族語筆試班

70歲高齡駕駛換照新制5月底上路，台南除高齡長者外，有不少都市原住民長者，市議員施余興望表示，原住民長者常因筆試「交通規則」看不懂、聽不懂就被刷掉，影響就醫、工作及日常交通權益，要求交通局能與監理站協商，增設「原住民族語筆試考照班」。對此，交通局允諾將與監理站協商推動。

施余興望表示，很許多都市原住民長者平時無論工作、就醫或採買生活用品，都需要仰賴交通工具代步，但不少人因不熟悉國語或閱讀能力有限，往往在駕照筆試階段就遭淘汰，無法進一步參加路考，實在非常辛苦，考照制度不應讓語言成為阻礙，應提供更友善的學習環境，協助長者真正理解交通安全觀念。

他也建議，在原住民族交通資訊專區尚未建置完成前，可先由交通局或監理站開辦族語筆試考照輔導班，邀請交通規則專業講師授課，再依學員族別安排族語教師同步翻譯，讓長者不只是順利通過考試，更能理解交通規則與用路安全知識。

交通局回應，為協助原住民族群了解汽機車駕照考照及相關法規規範，目前已行文給予交通部、監理站等單位，監理站現階段已有相關外語考照協助措施，未來將共同研議協商推動增設原住民族語考照協助措施，並透過多元方式辦理交通安全宣導。

此外，施余興望也關心原住民族文化健康站設置進度，目前台南市僅有2處文健站，溪北、關廟及歸仁等地設站規畫遲未完成。

對此，台南市政府原住民族事務委員會主委白惠蘭表示，文健站設立競爭激烈，核定權責在中央，且規定站址須設在公有空間，上述3處皆因場地條件未符規定而受阻，目前已請財政稅務局協助盤點閒置公有空間，盼能在市長黃偉哲任內爭取設立第3處文健站。