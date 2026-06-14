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平埔原住民認同再提升 台南「熟」註記人口突破1.1萬人

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市平埔原住民族群認同持續提升，根據南市府統計，截至今年4月底，完成平埔原住民族群「熟」註記人數已達1萬1496人，超越台南市山地及平地原住民，成為台南人數最多的原住民族群。圖／南市府提供
台南市平埔原住民族群認同持續提升，根據南市府統計，截至今年4月底，完成平埔原住民族群「熟」註記人數已達1萬1496人，超越台南市山地及平地原住民，成為台南人數最多的原住民族群。圖／南市府提供

台南市平埔原住民族群認同持續提升，根據南市府統計，截至今年4月底，完成平埔原住民族群「熟」註記人數已達1萬1496人，其中辦理民族別認同註記者達1萬360人，人數首度超越台南市山地及平地原住民，成為台南人數最多的原住民族群。

市長黃偉哲表示，台南是全國平埔原住民族群最重要的聚居地之一，近年市府持續推動文化傳承、語言復振及族群認同工作，透過熟註記及民族別認同註記制度，協助更多族人重新連結自身歷史文化脈絡，也讓平埔原住民族群在台南土地上的歷史足跡獲得更多重視與理解。

南市原民會主委白惠蘭也說，市府多年來推動多項平埔原住民族群政策，包括語言復振計畫、生活會話班及教會學習班，並辦理文化資產調查、KUVA活絡聚落計畫、夜祭及歲時祭儀補助等工作，強化聚落文化保存與傳承。

此外，市府近年積極推動北頭洋聚落綜合服務中心建設，打造文化保存、教育推廣及聚落發展的重要據點，並透過文化節、展覽及聚落交流活動，提升社會大眾對平埔原住民族群歷史文化的認識。

台南市平埔原住民族群完成「熟」註記人數目前已達1萬1496人，其中辦理民族別認同註記者達1萬360人，包含西拉雅族9701人及其他平埔原住民族群659人，平埔原住民族群人口數首度超越本市山地及平地原住民總和1萬1491人。

白惠蘭強調，熟註記人數持續成長，不僅是數字上的突破，更象徵族群認同逐漸深化，未來市府將持續推動文化復振、語言保存及聚落發展工作，讓台南成為全國平埔原住民族群文化傳承的重要基地。

原住民 台南 黃偉哲

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