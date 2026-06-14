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「家扶牌肉粽」飄人情味 北台南佳里服務處親子齊綁粽

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
家住學甲的魏婉婷（右1起）10年來每年不間斷捐贈包粽子，今早更帶著丈夫及兒子來參與。記者謝進盛／攝影
家住學甲的魏婉婷（右1起）10年來每年不間斷捐贈包粽子，今早更帶著丈夫及兒子來參與。記者謝進盛／攝影

端午節近，北台南家扶中心佳里服務處今上午綁肉粽，讓扶助家庭提前歡度端午佳節，眾人合力完成200串4000顆愛心粽，長期捐贈者意外現身幫忙，讓「家扶牌肉粽」更散發濃郁人情味。

上午7時不到，佳里服務處31名展愛隊志工跟46名扶助家庭齊聚在一起，有人洗粽葉、洗米；有人炒料、包粽、煮粽，大家忙進忙出，現場熱鬧不已。

北家扶扶幼委員同時也是佳展志工鄭秀珍說，端午關懷活動係佳里展愛志工隊年度盛事，從1995年開始，當時是志工們齊聚在她家綁粽，從100顆到現在超過千顆的規模，至今已32個年頭，送出超過12萬顆粽子給扶助家庭，志工們雖忙翻但沒人喊苦，能夠有所付出，扶助家庭也能有粽子，都十分開心。

70歲的杜阿涼是鄭秀珍好友，今早也號召10名婆婆媽媽們來幫忙，也有小朋友在旁學如何綁肉粽。

住將軍的阿端阿嬤，2019年起參與，她表示，感謝家扶在阿公生病、小孩的父親入獄期間伸出援手，因為不會綁粽就幫忙洗粽葉，而當時還是小一、幼兒園的小葳、小彤去年第一次開始幫忙洗粽葉，了解洗粽葉看似簡單，但其中藏有許多重點跟細節。

家住學甲的魏婉婷10年來每年不間斷捐贈包粽子，今早更帶著丈夫及兒子來參與，她說，當年好不容易懷孕，懷著感恩心情回饋社會，能參與家扶活動更有意義。

北台南家扶主任李桂平表示，今年共綁了200串4000顆粽子，活動一公告，各方資源很快就湧入，學甲魏婉婷邀集親友團大力響應，捐贈100斤糯米、170斤豬肉、粽葉、香菇、鹹蛋黃及調味料等食材；北門農工食品加工科楊淑娥老師，捐贈50斤糯米；劉嘉惠與親友合力贊助270斤糯米，因為有大家付出，才能讓家扶粽香活動能繼續飄香。這4000顆粽子除現場享用及每戶家庭各獲一串外，其餘的3000顆也送至扶助家庭手中，共享富有人情味的家扶牌肉粽。

端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影
端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影

端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影
端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影

端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影
端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影

端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影
端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影

端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影
端午近，北台南家扶中心佳里服務處上午親子齊綁粽，「家扶牌肉粽」飄人情味。記者謝進盛／攝影

粽子 端午節 家扶中心

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