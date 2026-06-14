騎摩托車、搭牛車出診 台江「草地醫生」故事搬進安南圖書館

台南市文化局近期推動「草地醫生吳平城歷史現場營造」，在曾經是安南區平民診療所的安南圖書館完成展示空間建置，保存台江在地醫療文化記憶，並透過歷史照片、地方文獻與故事轉譯，帶領民眾認識醫師吳平城行醫足跡，以及台江十六寮百年來的醫療發展歷程。

文化局說明，本名吳承發的醫師吳平城，出生於1914年，2004年辭世，出生於台江海尾寮，曾赴日本讀醫，返鄉後在海尾開設「厚生醫院」， 但因當時交通不便、醫療資源缺乏，吳平城時常騎乘摩托車、牛車前往村落出診，彷彿現在的「在宅醫療」，也成為許多鄉親記憶中的「草地醫生」。

文化局提到，此次歷史現場營造以台江為背景，融入草地醫療及吳平城行醫故事核心，呈現地方環境、信仰文化與醫療發展之間的關係；內容呈現其風雨涉水出診、照護貧苦居民等感人故事，重現早期地方醫師與居民之間緊密的人情連結，也延續台江「相放伴」的互助精神。

此外，吳平城晚年曾撰寫「草地醫生」一書，為日治時期至戰後的台江醫療史留下珍貴見證，此次也陳列在展示空間裡供民眾翻閱。

文化局表示，期盼藉由歷史現場營造，將地方故事轉譯後，展現在公共閱讀空間，讓民眾走入安南圖書館，也走入生活記憶，在書香與歷史之間，認識這段屬於台江的溫暖醫療故事。