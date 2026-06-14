端午艾草飄香！中國醫大北港師生300份草本好禮相送

端午節將至，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天舉辦香氣滿盈，安康慶端午，以端午節重要植物「艾草」為主題，結合社區長輩、中國醫藥大學北港分部師生及附設醫院手作各式端午應景藥草送給民眾，讓傳統節慶融入現代健康生活。

北港媽祖醫院北港樂智據點舞團以精彩表演揭開序幕，並由中醫師分享夏季養生知識，提醒民眾在享用粽子等節慶美食之餘，如何做好飲食健康管理。

每到端午傳統懸掛艾草驅邪除穢、祈求平安的習俗，仍受老一輩鄉親重視，媽祖醫院表示，艾草不僅是端午節慶象徵，也廣泛應用於日常保健。今年由醫院經營的社區據點長輩親手製作艾草膏、艾草手工皂及天然防蚊液，將傳統草本植物轉化為實用生活用品，吸引不少民眾駐足觀賞。

中國醫大北港分部師生也利用校園培育的藥草製作中藥香包，透過天然草本植物散發的香氣，傳遞端午安康。中國醫大北港分部主任楊賢惠表示，端午時節氣候炎熱潮濕，蚊蟲活動頻繁，艾草及各類香藥植物可作為居家保健之用。北港分部長期推動中藥草教育，從藥草種植、辨識到產品製作，讓學生深入了解中醫藥文化與草本植物的應用。

媽祖醫院長吳錫金指出，艾草等香藥植物蘊含傳統養生智慧，具有驅熱除濕、鎮定安神及抗菌止癢等功用。醫院將持續透過節慶串聯學校、社區與醫療資源，將健康觀念融入生活，落實「健康台灣、健康深耕」理念。

社區長輩攜手學生，創作300份各式傳統草本藥品，分送給社區民眾，端午藥草飄香，不僅讓民眾增長藥草知識，也帶來不同的佳節感受。

中國醫藥大學北港分部師生和社區長輩合作完成的各式端午應景藥草產品，讓藥草飄香保安康。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金鄭重推薦中醫大師生和社區長輩合作完成的各式端午應景藥草產品，讓藥草飄香保安康。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港分部老師黃雯雯分享中藥香包內容和功用，傳授各種端午藥草知識。記者蔡維斌／攝影