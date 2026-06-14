查扣車輛暴增！台南拖吊場大爆滿 市警局爭取縮短公告拍賣期

道路交通管理處罰條例修法新制今年一月底上路後，無照駕駛罰則加重，連帶使警方查扣、拖吊及保管車輛業務暴增，台南市議員指已導致全市五處拖吊保管場幾乎滿載，部分查扣車輛甚至停放在派出所及分局內，占用警用停車空間，基層員警負擔沉重，要求市府擴充保管空間；警方說會向中央建議縮短公告拍賣期限，加速車輛去化。

議員郭鴻儀以東區拖吊保管場為例，原可停放約一百輛機車，現已達七百多輛；永康保管場原規畫停放三百輛機車及八十輛汽車，目前已停放逾六百輛機車及一六○輛汽車，均嚴重超載，建議市府評估利用高架橋下等閒置空間，實地走訪拖吊場，警方說主要是無照駕駛、酒駕及毒駕等扣車項目及數量增加，加上部分車主拖延領回。

議員林燕祝質詢也關注拖吊場大爆滿問題，要求盤點閒置公有地，作為臨時保管場地，同時加強請車主領回車輛，沒入車輛則加速拍賣等去化速度。

市警局長林國清坦言，各保管場確實超量使用，目前警方查獲無照駕駛後均依法查扣車輛，並由交通警察大隊協助拖吊；若車主符合領回條件，也會盡量由派出所直接辦理領回，以減輕保管場壓力。

另外，永康拖吊場位於永大路精華地段，議員認為未能發揮土地最大效益，要求遷移並規畫為立體停車場及多目標使用，交通局表示，確定將遷到東區拖吊場旁公有地，在市長黃偉哲支持下今年已編列一二○萬元規畫設計，交通局表示會配合市警局同步作業。

林國清表示，依市長指示，已完成經費概估作業，正著手規畫設計工作，後續將依程序推動，盼能盡速完成搬遷計畫。黃偉哲也明確表態支持，強調只要規畫設計完成、相關程序到位，就立即籌措經費推動工程。