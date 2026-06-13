闕又上雲林分享投資觀念 民眾搶聽縣府禮堂塞爆坐階梯

面對全球經濟局勢持續變動，投資資訊充斥社群與網路平台，雲林縣府開辦「青年未來理財學院」，今邀資深財務規畫師闕又上分享投資觀念，現場座無虛席，甚至有外縣市民眾慕名參加。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處今下午在縣府大禮堂舉辦第三屆「青年未來理財學院」第三堂必修課程，邀請闕又上以「致富行動－為什麼多數人投資都輸？關鍵不是選股，而是這件事」為題開講。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣希望留住青年，祭出多項協助青年就業、創業政策，並有專人輔導，近年青年面臨國際局勢快速變動，若缺乏正確財務素養與風險意識，容易做出錯誤判斷，縣府持續透過青年未來理財學院推動理財教育，希望協助青年建立長期且穩健的財務觀念。

闕又上具備跨區域資產配置與長期投資管理經驗，他強調，以紀律與耐心作為投資核心，透過長期持有優質資產與理性投資策略，才能在市場起伏中穩健累積財富，並以淺顯易懂方式解析國際金融局勢與投資邏輯。

除財經課程外，縣府也安排健康講座，邀請肝膽腸胃專科資深醫師王嗣仁，以「沒有健康，再多財富都只是數字」為題，帶領學員重新思考健康與財富之間的關係。

勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，青年未來理財學院除邀請各領域財經專家分享外，也透過多元課程設計，協助青年建立完整財務素養與未來規畫能力。第三屆青年未來理財學院系列課程已陸續展開，全程免費參與，歡迎對理財與投資有興趣的青年踴躍報名。

雲林縣府今舉辦理財課程，現場座無虛席。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善表示，縣府成立雲青理財學院，希望給青年正確投資理財觀念。記者陳雅玲／攝影