影／鄭淑分現身呂慧瑜客廳會 蔡易餘爆氣開噴場面火爆

嘉義縣太保市長選舉競爭激烈，民進黨嘉義縣黨部透過里長龔栩慶向公所租借活動中心，今天為黨籍市長參選人呂慧瑜舉辦首場造勢，對外邀請鄉親參加縣政說明會。太保市長鄭淑分意外現身造勢現場，希望公共場所不應作為政治使用，立委蔡易餘當場爆氣，場面一度火爆。

前立委陳明文、立委蔡易餘、縣長翁章梁及民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恆陸續現身力挺，不料活動開始前爆發衝突。陳明文說，應尊重台灣民主政治，公共資源是大家的，如果做得好，大家就會繼續支持，說明會是黨部申請舉辦的，從沒看過有人闖入對手造勢活動，哪有人這樣的啦。

鄭淑分說，里長借用活動中心辦縣政說明會，她也到場聆聽，不料卻是造勢活動，公所秉持政治中立立場，不應借用公共場所供政黨競選，希望下次能以實際原因租借，而非用縣政說明作為理由，另有民眾到場才發現是造勢活動，本來要問溫室賠償，後來失望離開。

蔡易餘說，民主選舉雙方都會舉辦說明會，沒想到呂慧瑜第一場客廳會就發生這種狀況，感覺對方風度很差，帶很多人嚇唬呂慧瑜，讓他情緒失控有點「爆氣」，講話比較大聲，但他認為呂慧瑜承擔重任，能夠獨當一面，曾任幕僚及記者深耕地方，希望大家力挺呂慧瑜。

翁章梁說，早上參加活動就被記者詢問，鄭淑分在媒體群組發採訪通知，邀請記者參加下午說明會，他沒想到蔡易餘和呂慧瑜的競選活動，會由對手來發採訪通知，委請黨部主委何嘉恆向對方聯繫，獲得「嗯，知道了」的回應，他原本以為應該沒事了，沒想到還是發生狀況。

民進黨嘉義縣黨部表示，太保市活動中心借用規則未敘明禁止政治活動使用，為呂慧瑜舉辦造勢活動，歡迎所有人一起來支持。呂慧瑜說，雖然活動開始前發生一些衝突，但她感謝大家還願意留在座位，讓她非常感動，她站出來參選就要拚勝選，推動建設讓太保更好。

民進黨嘉義縣黨部今天為黨籍參選人呂慧瑜舉辦造勢活動，前立委陳明文也現身力挺。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣黨部今天為黨籍參選人呂慧瑜舉辦造勢活動，立委蔡易餘拉手喊凍蒜。記者黃于凡／攝影