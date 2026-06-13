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影／鄭淑分現身呂慧瑜客廳會 蔡易餘爆氣開噴場面火爆

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市長鄭淑分今天現身對手造勢活動，質疑利用活動中心造勢與原先借用目的不符，場面一度火爆。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市長鄭淑分今天現身對手造勢活動，質疑利用活動中心造勢與原先借用目的不符，場面一度火爆。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市長選舉競爭激烈，民進黨嘉義縣黨部透過里長龔栩慶向公所租借活動中心，今天為黨籍市長參選人呂慧瑜舉辦首場造勢，對外邀請鄉親參加縣政說明會。太保市長鄭淑分意外現身造勢現場，希望公共場所不應作為政治使用，立委蔡易餘當場爆氣，場面一度火爆。

前立委陳明文、立委蔡易餘、縣長翁章梁及民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恆陸續現身力挺，不料活動開始前爆發衝突。陳明文說，應尊重台灣民主政治，公共資源是大家的，如果做得好，大家就會繼續支持，說明會是黨部申請舉辦的，從沒看過有人闖入對手造勢活動，哪有人這樣的啦。

鄭淑分說，里長借用活動中心辦縣政說明會，她也到場聆聽，不料卻是造勢活動，公所秉持政治中立立場，不應借用公共場所供政黨競選，希望下次能以實際原因租借，而非用縣政說明作為理由，另有民眾到場才發現是造勢活動，本來要問溫室賠償，後來失望離開。

蔡易餘說，民主選舉雙方都會舉辦說明會，沒想到呂慧瑜第一場客廳會就發生這種狀況，感覺對方風度很差，帶很多人嚇唬呂慧瑜，讓他情緒失控有點「爆氣」，講話比較大聲，但他認為呂慧瑜承擔重任，能夠獨當一面，曾任幕僚及記者深耕地方，希望大家力挺呂慧瑜。

翁章梁說，早上參加活動就被記者詢問，鄭淑分在媒體群組發採訪通知，邀請記者參加下午說明會，他沒想到蔡易餘和呂慧瑜的競選活動，會由對手來發採訪通知，委請黨部主委何嘉恆向對方聯繫，獲得「嗯，知道了」的回應，他原本以為應該沒事了，沒想到還是發生狀況。

民進黨嘉義縣黨部表示，太保市活動中心借用規則未敘明禁止政治活動使用，為呂慧瑜舉辦造勢活動，歡迎所有人一起來支持。呂慧瑜說，雖然活動開始前發生一些衝突，但她感謝大家還願意留在座位，讓她非常感動，她站出來參選就要拚勝選，推動建設讓太保更好。

民進黨嘉義縣黨部今天為黨籍參選人呂慧瑜舉辦造勢活動，前立委陳明文也現身力挺。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣黨部今天為黨籍參選人呂慧瑜舉辦造勢活動，前立委陳明文也現身力挺。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣黨部今天為黨籍參選人呂慧瑜舉辦造勢活動，立委蔡易餘拉手喊凍蒜。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣黨部今天為黨籍參選人呂慧瑜舉辦造勢活動，立委蔡易餘拉手喊凍蒜。記者黃于凡／攝影

立委蔡易餘今天到太保市東勢里活動中心為黨籍市長參選人呂慧瑜站台，不料到場即看見太保市長鄭淑分，雙方爆發激烈衝突。記者黃于凡／攝影
立委蔡易餘今天到太保市東勢里活動中心為黨籍市長參選人呂慧瑜站台，不料到場即看見太保市長鄭淑分，雙方爆發激烈衝突。記者黃于凡／攝影

蔡易餘 翁章梁 陳明文 2026九合一選舉 嘉義縣選舉 民進黨

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