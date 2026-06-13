台南玉井在地社區與越南新住民 共度端午包粽子分送鄉親

台南玉井區公所今天與豐里里在里內上帝廟埕舉辦「臺越共廚迎端午-異國風情粽飄香」綁粽比賽文化交流，邀請里民、新住民及社區志工數百人參與，包了2500百多個粽子、加上特色美食製作及文化交流呈現充滿異國風情端午節。

玉井區公所表示，去年辦「台越粽藝交流」獲熱烈迴響，今年延續文化交流精神，除安排台灣傳統肉粽與越南特色粽品製作比賽外，更首度加入越南生春捲、炸春捲及涼拌料理體驗課程，新住民分享家鄉飲食文化，帶領民眾認識不同國家的飲食特色，共同備料、製作與品嘗增進彼此互動與交流。

玉井區長顏振羽指出，美食是最好的文化語言，藉由台越美食交流，不僅能傳承節慶文化，更能促進族群融合與社區凝聚力。市府表示，台南是多元包容的城市，希望社區活動讓新住民與在地居民有更多交流機會，共同營造友善共融的生活環境。

公所表示，活動結束後社區志工把現場製作完成的粽子及特色美食分送至豐里里各家戶，並結合登革熱防治宣導，推廣「巡、倒、清、刷」防疫觀念，讓居民感受端午節慶溫暖，也共同守護社區健康與環境安全。

今天在豐里里辦的包粽子活動，一共包了2500多顆、參與包粽子的在地民眾與新住民共60多人，每戶分送6顆粽子一共分了300多戶。

台南玉井在地社區與越南新住民共度端午、包粽子分送鄉親。圖／區公所提供

台南玉井在地社區與越南新住民共度端午、包粽子分送鄉親。圖／區公所提供

台南玉井在地社區與越南新住民共度端午、包粽子分送鄉親。圖／區公所提供

台南玉井在地社區與越南新住民共度端午、包粽子分送鄉親。圖／區公所提供