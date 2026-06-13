快訊

9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

陳冠廷：嘉義山區近年易乾旱 爭取廣設蓄水池

中央社／ 嘉義縣13日電

民主進步黨籍立法委員陳冠廷今天說，這幾年山區常乾旱影響茶葉生長，也造成民眾生活不便，已協商台灣自來水股份有限公司在山區有水源處廣設蓄水池。

阿里山鄉農會舉辦春季高海拔優良茶競賽頒獎，嘉義縣長翁章梁及陳冠廷與會。

茶農反映今年乾旱影響，茶產量減少；陳冠廷告訴中央社記者，去年向台水爭取在阿里山樂野增設2萬立方公尺原水蓄水池，預計7月動土，可紓解缺水情況。

他說，解決缺水，只增設1處蓄水池不夠，現在正調查鄉親需求，也希望鄉親協助找水源，再一一評估增設蓄水池，全面解決不時發生的乾旱問題。

此外，陳冠廷表示，以往只有亞洲喜歡阿里山茶，現在歐洲也喜歡，聞名全世界。他在立法院外交及國防委員會招待外賓、出國訪察都帶阿里山茶葉或咖啡當伴手禮，歐洲友人收到都非常高興。

農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐表示，今年阿里山茶獲優良獎以上茶葉品質不錯，值得採購品茗。

陳冠廷 翁章梁 茶葉 嘉義 缺水

延伸閱讀

茶改場成功輔導首批碳標籤產品 創台灣茶綠色商機

蔣萬安草屯參拜脫口金句 台北草屯都有北投國小炒熱氣氛

影／卓榮泰視察南投治水火力旺 點名前瞻、財劃法連環開砲在野黨

雨勢助長！桃園龜山綠竹筍盛產 職人教怎麼挑最好吃

相關新聞

卡精華區多年 台南永康拖吊場將遷建 原址蓋立體停車場

台南市永康區逾23萬人，是人口最多的行政區，永康拖吊場位於永大路精華地段，議員認為未能發揮土地最大效益，長期以來要求遷移，台南市警察表示，確定將遷到東區拖吊場旁公有地，今年已編列120萬元規畫設計費，交通局也表示啟動立體停車場及多目標使用規畫。

台南月津港燈節徵件祭最高25萬元創作金 首度納船屋彩繪

台南月津港燈節每年春節展出期間吸引大批遊客朝聖，不僅是國內重要的燈光藝術展演品牌，也是培育新銳藝術家的創作平台。台南市文化局宣布啟動「2027月津港燈節作品公開徵選計畫」，今年以「If…Then」為主題，廣邀新銳藝術家及全國大專院校師生團隊報名參與，徵件至9月4日截止。

台南新玩法！串聯三大埤塘 5條主題遊程、8款套票正式開賣

台南市觀光旅遊局結合交通部觀光署推動「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票，結合生態導覽、水域體驗、手作DIY及地方美食，邀請民眾走訪新化、柳營及官田，體驗埤塘慢旅行。遊程與套票已限量開賣。

雲林「八卦陣」迷路導航也沒用 郵差神救援網讚「活體地圖」

雲林縣斗六市江厝里新厝路一帶因鄉間道路蜿蜒交錯、死巷密布，在地方上素有「田野八卦陣」之稱，連導航系統都經常失準。斗六一名老字號糕餅業者日前前往當地送貨時誤闖「迷宮」，在鄉間小路繞了近1個小時仍找不到目的地，幸好遇到一名郵差主動帶路，順利找到客戶住家。業者事後在臉書發文感謝，形容對方是「迷途中的指路明燈」，貼文引發回響，不少網友直呼「郵差根本是活體Google地圖」，甚至釣出這名熱心郵差本人現身留言。

台江地景公園親水區開放1年多仍沒水 遊客前往「一頭霧水」

台南市安南區北安商業區市地重劃區內全新的「台江地景公園」，透過台江內海縮景打造滯洪空間，並規畫鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，但啟用一年五個月，園區內標榜的噴霧走廊及迷霧區卻從未啟動過，讓專程前往的孩子大失所望，根本是「噴了個寂寞」。市府地政局允諾六月底啟用。

台南永康5連霸里長驟逝 黃偉哲允完成塩洲公園建設遺願

台南市永康區五連任資深塩洲里長毛三宝前天突離世，享壽七十四歲，友人獲知不敢置信，相當不捨。市議員朱正軒昨天質詢，提及毛三宝生前積極爭取塩洲抽水站特色公園與塩洲步道時，難掩不捨情緒落淚，要求市府加速規畫；市長黃偉哲同感不捨，承諾完成毛三宝里長遺願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。