陳冠廷：嘉義山區近年易乾旱 爭取廣設蓄水池

民主進步黨籍立法委員陳冠廷今天說，這幾年山區常乾旱影響茶葉生長，也造成民眾生活不便，已協商台灣自來水股份有限公司在山區有水源處廣設蓄水池。

阿里山鄉農會舉辦春季高海拔優良茶競賽頒獎，嘉義縣長翁章梁及陳冠廷與會。

茶農反映今年乾旱影響，茶產量減少；陳冠廷告訴中央社記者，去年向台水爭取在阿里山樂野增設2萬立方公尺原水蓄水池，預計7月動土，可紓解缺水情況。

他說，解決缺水，只增設1處蓄水池不夠，現在正調查鄉親需求，也希望鄉親協助找水源，再一一評估增設蓄水池，全面解決不時發生的乾旱問題。

此外，陳冠廷表示，以往只有亞洲喜歡阿里山茶，現在歐洲也喜歡，聞名全世界。他在立法院外交及國防委員會招待外賓、出國訪察都帶阿里山茶葉或咖啡當伴手禮，歐洲友人收到都非常高興。

農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐表示，今年阿里山茶獲優良獎以上茶葉品質不錯，值得採購品茗。