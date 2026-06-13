嘉義市家暴防治月啟動 擴及新住民及移工消弭通報隔閡

嘉義市政府6月啟動家庭暴力防治月，以Speak Out—翻譯沈默的跨語世代作為主題，推出聽覺裝置特展、街舞行動及防暴桌遊，副市長陳永豐今天代表市長黃敏惠出席，強調市府將持續串聯在地社區與新住民組織，深化防暴教育與資源連結，共同打造安全友善城市環境。

陳永豐指出，隨著新住民人口增加及數位科技發展，數位性暴力帶來新挑戰，市府以多元宣導方式，建構跨越語言、文化與世代的社會安全防護網，提升防暴資訊與資源平等性，讓市民學習「看見暴力、理解暴力到說出拒絕」，強化防暴意識與求助行動力。

社會處長李思賢說，近年家暴通報案件增加，反映社會對防暴議題的敏感度與求助意識提升，愈來愈多受害者願意發聲，也有更多人願意通報暴力事件，市府將持續整合各局處及民間力量，建構更完善支持網絡，讓受暴者及時被看見、被接住，安心走出困境、重拾穩定生活。

社會處表示，嘉義市今年將防暴宣導延伸至新住民與移工社群，盼讓不同族群跨越隔閡，獲得防暴知能與求助資源，建立完善社會防護網。另也整合聽覺裝置特展、街舞行動及防暴桌遊等多項載體，可聆聽倖存者錄製的心聲與復元故事，將防暴知識推展至各個年齡層。

嘉義市政府今天啟動家暴防治月，副市長陳永豐體驗聽覺裝置特展。圖／嘉義市政府提供