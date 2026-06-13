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卡精華區多年…台南永康拖吊場將遷建 原址蓋立體停車場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口，周邊發展快速住宅店家林立。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口，周邊發展快速住宅店家林立。記者吳淑玲／攝影

台南市永康區逾23萬人，是人口最多的行政區，永康拖吊場位於永大路精華地段，議員認為未能發揮土地最大效益，長期以來要求遷移，台南市警察表示，確定將遷到東區拖吊場旁公有地，今年已編列120萬元規畫設計費，交通局也表示啟動立體停車場及多目標使用規畫。

市議員陳秋萍質詢關切永康拖吊場遷移進度。她指出，自去年6月起積極爭取拖吊場搬遷，當時市長黃偉哲也已允諾協助推動，而目前原址周邊發展快速，鄰近探索教育公園，停車一位難求，地方長期期待拖吊場遷移後能釋出土地活化利用，要求市府加快腳步辦理。

台南市警察局長林國清表示，依市長指示，目前已完成經費概估作業，正著手規劃設計工作，後續將依程序推動，盼能儘速完成搬遷計畫。黃偉哲也明確表態支持，強調只要規劃設計完成、相關程序到位，市府就會立即籌措經費推動工程。

陳秋萍表示，警察局已完成遷移案經費概估，且市府已同意推動相關規劃設計，希望能在黃偉哲市長任內完成動工，且遷移方向已經確定，相關作業應提前部署，不應再延宕。

陳秋萍要求警察局加速完成搬遷作業，並要求交通局在拖吊場遷出後立即規劃為公有停車場，改善周邊停車空間不足問題。同時，由於該基地屬停車場用地，具備80％建蔽率及960％容積率的開發條件，

她也要求市府提前啟動立體停車場及多目標使用規劃，納入政府機關辦公空間、市民活動中心及公共服務據點等功能，打造兼具停車、行政與公共服務的複合式設施。

交通局長王銘德表示，因基地原本就是停車場用地，將配合警察局遷移進度辦理，並同步展開後續規劃，以提高土地使用效益。

交通大隊說明，東區新拖吊場地尚在規劃設計中，粗估算場址面積約7700平方公尺，約2300多坪，完工後預計可容納汽車200輛，機車300輛。

台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口，周邊發展快速住宅店家林立。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口，周邊發展快速住宅店家林立。記者吳淑玲／攝影

台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口，周邊發展快速住宅店家林立。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口，周邊發展快速住宅店家林立。記者吳淑玲／攝影

台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口，周邊發展快速住宅林立。記者吳淑玲／攝影
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台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口，周邊發展快速住宅店家林立。記者吳淑玲／攝影
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停車場 台南 黃偉哲

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