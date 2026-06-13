台南月津港燈節徵件祭最高25萬元創作金 首度納船屋彩繪

台南月津港燈節每年春節展出期間吸引大批遊客朝聖，不僅是國內重要的燈光藝術展演品牌，也是培育新銳藝術家的創作平台。台南市文化局宣布啟動「2027月津港燈節作品公開徵選計畫」，今年以「If…Then」為主題，廣邀新銳藝術家及全國大專院校師生團隊報名參與，徵件至9月4日截止。

今年徵選分為「水域作品」及「水上船屋展演作品」兩大類，其中船屋作品配合策展方向，以裝置藝術或彩繪創作為主。作品經兩階段評選後入選，水域作品最高可獲25萬元設置經費，船屋作品最高可獲8萬元設置經費。

文化局表示，鹽水月津港歷經商港、水道到生態水岸的轉變，持續見證地方環境與歷史演進。月津港燈節「月津超新星」徵件區則扮演孵育青年創作者的重要角色，今年以「If…Then」為策展概念，透過對現況或未來的假設與想像，引導創作者將作品視為誕生於月津港的全新生命體，以藝術創作召喚屬於夜晚的光影生物，持續為燈節注入創新能量。

文化局指出，月津港燈節公開徵件已邁入第11年，2021年起增設水上船屋展覽空間，透過策展制度提升作品品質與展演多樣性。歷年累計徵選203件作品，吸引637名青年藝術家及學生參與，創作形式除造型裝置外，也大量融入新媒體藝術與光影科技，展現燈光藝術更多元的表現手法，並成為新銳藝術家重要的發表舞台。

今年更首度將船屋本體彩繪與外觀裝飾納入徵件項目，擴大創作媒材與表現形式，鼓勵創作者突破既有框架，打造令人耳目一新的燈節作品。

文化局表示，2027月津港燈節作品公開徵選即日起受理報名至9月4日止，相關徵件簡章可至台南市政府文化局官網「最新消息－活動訊息」或「月之美術館」臉書粉絲專頁查詢。

2025年作品船屋_ORANGE橘色。圖／台南市文化局提供

2026作品船屋N=ΣT。圖／台南市文化局提供

2025作品田嬰。圖／台南市文化局提供