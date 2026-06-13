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台南新玩法！串聯三大埤塘 5條主題遊程、8款套票正式開賣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀光旅遊局結合交通部觀光署推動「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票。記者吳淑玲／攝影
台南市觀光旅遊局結合交通部觀光署推動「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票。記者吳淑玲／攝影

台南市觀光旅遊局結合交通部觀光署推動「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票，結合生態導覽、水域體驗、手作DIY及地方美食，邀請民眾走訪新化、柳營及官田，體驗埤塘慢旅行。遊程與套票已限量開賣。

觀旅局長林國華表示，台南埤塘兼具灌溉、生態、休憩與文化價值，此次透過整合三大埤塘周邊觀光資源，規劃深度遊程，希望讓旅客深入認識地方特色，也帶動周邊觀光及產業發展。今年並邀請15位累積百萬人次網路聲量的旅遊KOL實地踩線，以社群平台分享埤塘景點魅力，吸引更多民眾到訪。

5條遊程以「五感輕旅行」為主軸，柳營區推出「柳住歡樂營回憶」及「柳住笑容營活力」兩條路線，安排森林療癒、農村聚落、茶樹精油DIY及德元埤獨木舟體驗；新化區「溫故知新解文化」走訪新化果菜市場、新化老街、武德殿及虎頭埤，感受歷史文化風貌；官田區則規劃「官察田園小時光」及「官賞湖景享田靜」，串聯森林生態、教育園區及季節限定採菱角體驗。

觀旅局表示，本次主題遊程限量400個名額，由南一旅行社、佳辰旅行社及人海旅行社販售；另推出8款特色套票，涵蓋農場生態、藝文導覽、伴手禮、美食及水域活動等內容，於「好南入手」平台同步限量販售，希望透過多元旅遊產品，讓民眾重新認識臺南埤塘文化，帶動地方觀光發展。

台南市觀光旅遊局長林國華大力推薦串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票。記者吳淑玲／攝影
台南市觀光旅遊局長林國華大力推薦串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票。記者吳淑玲／攝影

台南市觀光旅遊局結合交通部觀光署推動「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票。記者吳淑玲／攝影
台南市觀光旅遊局結合交通部觀光署推動「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票。記者吳淑玲／攝影

台南市觀光旅遊局結合交通部觀光署推動「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票。記者吳淑玲／攝影
台南市觀光旅遊局結合交通部觀光署推動「水映南瀛」計畫，串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大埤塘，推出5條主題遊程及8款特色套票。記者吳淑玲／攝影

台南 虎頭埤 交通部

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