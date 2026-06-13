雲林「八卦陣」迷路導航也沒用 郵差神救援網讚「活體地圖」

雲林縣斗六市江厝里新厝路一帶因鄉間道路蜿蜒交錯、死巷密布，在地方上素有「田野八卦陣」之稱，連導航系統都經常失準。斗六一名老字號糕餅業者日前前往當地送貨時誤闖「迷宮」，在鄉間小路繞了近1個小時仍找不到目的地，幸好遇到一名郵差主動帶路，順利找到客戶住家。業者事後在臉書發文感謝，形容對方是「迷途中的指路明燈」，貼文引發回響，不少網友直呼「郵差根本是活體Google地圖」，甚至釣出這名熱心郵差本人現身留言。

斗六在地老字號「金華珍餅店」老闆在臉書社團「郵局郵政全民開講」發文，指他日前獨自駕車斗六市江厝里送貨時，因地址無法導航定位，加上沒有顧客聯絡方式，不斷繞行仍找不到路，就連向當地居民打聽、甚至急奔里長辦公室求助都未果，眼看與客戶約定時間逼近，幸運遇見一位騎著機車的郵差。

老闆表示，當時他焦急上前問路，郵差沒有多問，立刻帶他前往目的地，驚奇的是，郵差的下一個投遞地點，就是老闆苦尋的顧客住處，他感謝郵差「在這個講求效率與冷漠的時代，沒有多問、沒有推辭，只用最直接的行動，解決了一位陌生人的困境」，在他的「神導航」下順利抵達目的地，化解送貨危機。

該篇發文引起網友回響，有網友說「推斗六郵差大哥，不囉唆直接帶路，超專業又溫暖的感覺」、「郵差就是活體google地圖本人，而且人都很好，希望郵局可以表揚這個斗六郵差」。

貼文意外釣出這名熱心郵差本人現身留言，「幸福的老闆、闆娘因為是在正確的時間，正確的地點才讓我們相遇，能一起去拜訪那位幸運客人，非常感謝你們打電話來郵局感謝又寫這篇文章，沒想到對我來說只是一件小事，卻能讓你這感動」。

這名熱心帶路的郵差為雲林郵局郵務股郵務士李孟峯。巧合的是，李孟峯今年3月才因一段「調皮信件」插曲在網路爆紅。當時他在斗六投遞一封電信帳單，信件投入信箱後疑因信箱門未關妥，竟意外彈出並飛回郵務機車的信件籃中，跟著郵差繼續送信。事後信件主人將監視器畫面分享到網路，不少網友笑稱這是「最捨不得離開郵差的信」，引發熱烈討論。

雲林郵局局長翁曉慧表示，李孟峯平時工作認真、服務熱忱，這次熱心協助迷路民眾的事蹟深獲肯定，郵局將擇期公開表揚，希望藉此彰顯郵政服務精神，也讓更多人看見基層郵務人員默默付出的身影。