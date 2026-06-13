台南永康5連霸里長驟逝 黃偉哲允完成塩洲公園建設遺願

台南市永康區五連任資深塩洲里長毛三宝前天突離世，享壽七十四歲，友人獲知不敢置信，相當不捨。市議員朱正軒昨天質詢，提及毛三宝生前積極爭取塩洲抽水站特色公園與塩洲步道時，難掩不捨情緒落淚，要求市府加速規畫；市長黃偉哲同感不捨，承諾完成毛三宝里長遺願。

朱正軒指出，塩洲里抽水站旁特色公園是毛三宝重要心願。雖公園編列六百萬元預算，但前期整地費用就超過三百萬元，令人擔憂排擠後續特色遊具與體健設施及遮蔭建置費。朱正軒呼籲市府編足經費，讓遊具遮陽設施一次到位，避免工程做一半又需重新發包動工。

朱正軒也緊盯周邊步行空間串連與整體發展。他強調，從木馬公園改善、長樂橋與長樂步道綠蔭植栽，一路延伸至塩洲社區，督促市府推動「塩洲步道成圓」計畫。透過步道拓寬與串連，讓尚頂、甲頂及塩行地區鄉親享有連貫安全舒適休憩動線。朱正軒也要求市府將永康北線體一公園等重要建設納入整體發展藍圖，加速推動。

黃偉哲承諾盡力籌措補足塩洲抽水站公園建設經費，確保各項設施完善到位，將指派一位副市長專責統籌，塩洲抽水站特色公園、塩洲步道成圓計畫，以及永康北線體一運動公園等相關區域建設進行全面整合推動，盼以最高效率落實建設，圓滿里長及鄉親長久期盼。

工務局表示，塩洲抽水站旁公園編列去年度預算經費六百萬元執行，目前已規畫建置遊具、體健設施及休憩區供民眾使用；工程五月開工，預計十月完工。

工務局另指出，永康區特色公園興建，除了塩洲抽水站公園改善工程，目前已規畫「永康砲校區啟動創意設計園區開發」，將於公園用地設置特色遊戲場、寵物公園及環境綠化設施，建構永康區完整的公園綠地服務網絡。