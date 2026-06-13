台江地景公園親水區開放1年多仍沒水 遊客前往「一頭霧水」

台南市安南區北安商業區市地重劃區內全新的「台江地景公園」，透過台江內海縮景打造滯洪空間，並規畫鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，但啟用一年五個月，園區內標榜的噴霧走廊及迷霧區卻從未啟動過，讓專程前往的孩子大失所望，根本是「噴了個寂寞」。市府地政局允諾六月底啟用。

市議員陳怡珍議會質詢時指出，台江地景公園自啟用以來已成為安南區熱門休憩景點，每逢假日吸引大批家長帶著孩子前往遊憩放電，今年夏天持續高溫，原本應提供民眾消暑戲水體驗的親水設施，始終未能發揮功能，讓許多專程前往的家長與孩子大失所望。

陳怡珍走訪園區，可見鯨骨意象走廊有積水，但並非親水設施運作所產生，而是下雨後留下的積水，更顯諷刺。認為「號稱噴霧走廊，結果從來沒噴過霧；號稱迷霧區，卻讓民眾等得一頭霧水，根本是噴了個寂寞」。

地政局表示，北安商業區內有兩座公園，公園內步道、遊戲場、綠地及休憩設施皆已提供市民使用，備受期待的鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，目前相關設備已完成在檢測中。

地政局指出，台江地景公園水霧設施採高壓用電，供電工程須由台電施工。因重劃工程完工後遇道路禁挖期，加上今年土方調度問題，導致台電一度無法進場埋設管線。經協助解決土方去化問題後，台電上月已完成管線埋設，正由設備廠商做系統測試及安全檢查，確認噴霧、供水及控制系統運作正常後，預計本月底前可啟用。