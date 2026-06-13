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台江地景公園親水區開放1年多仍沒水 遊客前往「一頭霧水」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市安南區台江地景公園鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，市府承諾本月底運作。圖／台南市地政局提供
台南市安南區台江地景公園鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，市府承諾本月底運作。圖／台南市地政局提供

台南市安南區北安商業區市地重劃區內全新的「台江地景公園」，透過台江內海縮景打造滯洪空間，並規畫鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，但啟用一年五個月，園區內標榜的噴霧走廊及迷霧區卻從未啟動過，讓專程前往的孩子大失所望，根本是「噴了個寂寞」。市府地政局允諾六月底啟用。

市議員陳怡珍議會質詢時指出，台江地景公園自啟用以來已成為安南區熱門休憩景點，每逢假日吸引大批家長帶著孩子前往遊憩放電，今年夏天持續高溫，原本應提供民眾消暑戲水體驗的親水設施，始終未能發揮功能，讓許多專程前往的家長與孩子大失所望。

陳怡珍走訪園區，可見鯨骨意象走廊有積水，但並非親水設施運作所產生，而是下雨後留下的積水，更顯諷刺。認為「號稱噴霧走廊，結果從來沒噴過霧；號稱迷霧區，卻讓民眾等得一頭霧水，根本是噴了個寂寞」。

地政局表示，北安商業區內有兩座公園，公園內步道、遊戲場、綠地及休憩設施皆已提供市民使用，備受期待的鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，目前相關設備已完成在檢測中。

地政局指出，台江地景公園水霧設施採高壓用電，供電工程須由台電施工。因重劃工程完工後遇道路禁挖期，加上今年土方調度問題，導致台電一度無法進場埋設管線。經協助解決土方去化問題後，台電上月已完成管線埋設，正由設備廠商做系統測試及安全檢查，確認噴霧、供水及控制系統運作正常後，預計本月底前可啟用。

台江 重劃區 景點 公園 台南

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