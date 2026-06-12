台灣地方小吃跨海發光 南部業者發明彩色地瓜球授權前進越南

台灣的夜市文化是許多外國觀光客來台最重要的朝聖地之一，而地瓜球更是許多外國人必嚐的經典夜市小吃，從南部發跡標榜健康與視覺亮點的彩色地瓜球業者，最近打算將這項台灣特色小吃帶往越南胡志明市，展開跨國發展新篇章，希望讓台灣地方小吃正在以嶄新的方式被世界看見。

業者李丞然表示，外酥內Q、現炸現吃、香氣十足的地瓜球是台灣人熟悉的日常點心，也承載著台灣庶民美食的親切感與記憶點，他們特地申請專利運用巧思結合天然食材，創造出繽紛多彩的地瓜球，讓每一顆地瓜球都呈現豐富色彩，形成獨特的視覺亮點。業者標榜用天然染色安心吃，顏色來自火龍果、紅地瓜、黃地瓜、紫地瓜、抹茶粉、蝶豆花、竹炭，色彩繽紛，視覺新鮮感，正好符合年輕消費族群喜歡嘗鮮、拍照與分享的消費習慣。

業者表示，目前他們在全省有十多家分店，這次正式簽約授權越南市場，代表品牌從台灣在地市場跨出海外布局的第一步，也象徵台灣地方小吃正在以嶄新的方式被世界看見。期待透過一顆顆繽紛的彩色地瓜球，讓更多國際消費者感受到台灣小吃的美味、溫度與創意。