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強降雨驗收 台南仁德、永康、灣裡多處淹水熱區守住了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
仁德區德糖路民安路二段無發生積淹水 。圖／水利局提供
仁德區德糖路民安路二段無發生積淹水 。圖／水利局提供

6月8日至11日首波最強梅雨鋒面伴隨西南氣流來襲，帶來短時強降雨，為台南市帶來豐沛雨量，此波降雨雖可補助水庫入流減輕旱象，但也可能釀成淹水災害，市府水利局嚴陣以待，也考驗治水工程成效，在本次梅雨期間發揮成效，多處淹水熱區均無嚴重積淹水情形發生。

水利局表示，台南市6月8日至9日累積降雨量以關廟區213毫米最高，其次為龍崎區209毫米、官田區200毫米，全市43座抽水站同步啟動，總抽水量約203萬噸。11日下午6時至7時受強對流胞影響，中西區時雨量達53毫米、仁德區10分鐘降雨17毫米，均已超過側溝保護標準。

水利局指出，近年完成多項治水工程後，過去易淹水地區此次豪雨均未傳出積淹水，包括仁德區中正路、崑崙路、德糖路與民安路二段、東區中山路及自由路一帶；永康區中正路涵洞、高速二街及中山南路，以及北區公園北路、西門路三段、長德街等地，排水功能均明顯提升。

此外，南區灣裡地區在市府投入約7.5億元興建喜灣抽水站及4座小型抽水站後，省躬一街、灣裡路88巷及萬年殿周邊等昔日淹水熱點，此次豪雨也未再發生積淹水，地方里長對近年治水成效表示肯定。

市議員朱正軒今質詢也關切永康地區治水建設進度及防洪規劃，其中大鹽行治水策略傳來好消息，中央已核定約11億元經費投入相關排水改善計畫。目前工程已進入設計階段，但部分區域淹水風險仍未完全解除。當地工廠密集，過去因箱涵工程僅施作至正南三路便中止，未能全面銜接，導致周邊工業區在豪雨期間仍有積淹水問題，盼水利局加速後續工程推動。

朱正軒也關注中正工業區整體排水系統規劃。他建議工業區北側、東側應強化排水管理，避免雨水大量流入工業區及中正路周邊；西側則應加速11億元治水工程所規劃的排水系統建設，確保排水順利匯入鹽水溪。

水利局長邱忠川表示，永康區日前晚間降下時雨量約46毫米短延時強降雨，但高速二街等過去易積水路段已未再出現淹水情況，顯示抽水設施及排水改善工程已逐步發揮效果。

朱正軒說，若降雨時間拉長、總雨量持續增加，排水系統仍將面臨更大挑戰，市府應持續精進治水設施。

朱正軒提到永康探索公園及滯洪池等工程規畫，市府已爭取約1億400萬元經費投入相關建設，希望水利局在工程設計階段納入樹木保留、綠化景觀及公園休憩功能，打造兼具防洪與環境品質的公共空間。邱忠川表示，已邀集景觀及樹木專家共同參與規劃，在確保治水功能前提下，兼顧綠地環境與公園使用需求。

永康區中正路與高速二街涵洞抽水機起抽。圖／水利局提供
永康區中正路與高速二街涵洞抽水機起抽。圖／水利局提供

仁德區德糖路民安路二段無發生積淹水 。圖／水利局提供
仁德區德糖路民安路二段無發生積淹水 。圖／水利局提供

台南 永康 淹水

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