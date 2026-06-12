快訊

剩3周重獲自由…酒駕男突遭獄友高舉砸地慘死獄中 檢方要辦了

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

高虹安條款？立院三讀修正選罷法引關注 高虹安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕頻傳危害社會 南市議員提車輛「直接沒入」、員警大膽用槍

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員曾之婕今在議會建議警方，查獲毒駕應將車輛視為「犯案工具」直接沒入。圖／曾之婕提供
台南市議員曾之婕今在議會建議警方，查獲毒駕應將車輛視為「犯案工具」直接沒入。圖／曾之婕提供

各縣市頻傳撞死人的毒駕事件，南市議會今市政總質詢，有議員建議警方，一經查獲毒駕應將車輛視為「犯案工具」直接沒入，以遏阻不定時炸彈在街上遊走肇禍；也有議員提出支持員警以車輛攔截並大膽用槍，市警局表示目前是先扣車，若要直接沒入需修法。

市議員曾之婕指出，毒駕零容忍必須要有強制性的作為，他要求警察局毒駕已經涉及刑責，查獲後應向檢察官建議以最高的第一級毒品量刑，路檢查獲就應該把車輛視為「犯案工具」直接沒入，而不是幫吸毒者拖吊後又讓他領回。

曾之婕也提到，酒駕就是吸食俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯所造成，而且還是披著電子煙的外衣作掩飾。毒品在台灣氾濫的程度真的令人難以想像，吸毒的人口不僅年年增加，而且還有年輕化的趨勢，尤其「喪屍煙彈」可能已經混充包裝入侵校園，警察機關若無法進入校園，查緝上有一定的困難。

曾之婕要求市長黃偉哲承諾，協同教育局、社會局、警察局 一起通盤檢討未來校園反毒和制裁毒駕的對策。

市議員朱正軒也針對近期毒駕案件頻傳及員警執勤安全問題提出質詢。他指出，短短一周內接連發生彰化派出所長遭毒駕衝撞重傷、桃園路人昨晚遭毒駕車輛撞死等案件，顯示毒駕已成為重大公共安全威脅，呼籲警察局應成為第一線員警最堅強的後盾，讓基層警察面對危急情況時能夠放心執法。

朱正軒表示，依據現行規定，當嫌犯危害警員或他人生命、身體安全且情況急迫時，警方得依法使用槍械，但基層員警往往擔心事後調查與報告程序，在短短幾秒鐘內面臨巨大決策壓力。他認為，市府與警察局應明確表達支持立場，讓員警在符合法令規範下能夠勇於執法。

朱正軒指出，毒駕攔查風險極高，不僅警察面臨危險，無辜路人也可能受害。若員警必須以肉身靠近車輛、敲擊車窗要求駕駛下車，執勤風險過高。相較之下，若能優先運用警車進行攔截、包夾或阻止車輛逃逸，對保障員警安全將更有幫助。

對此，警察局長林國清表示，以車輛攔截確實有助於降低員警風險，目前也有保險理賠等配套機制。朱正軒建議，市府應增加警備車輛數量，並編列足夠維修預算，避免基層員警因擔心車損責任而不敢採取必要攔截措施。

朱正軒也提到，從許多執法影像可見，員警經常需反覆敲擊車窗才能突破嫌犯拒檢情況，應強化破窗器材與相關裝備配置，提升執法效率與安全性。朱正軒強調，全力打擊毒駕，也要在制度、裝備及預算上給予第一線警察充分支持，讓員警能在保障自身安全的前提下有效執法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市議員朱正軒質詢指毒駕危害社會安全，應支持員警以車輛攔截並大膽用槍。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員朱正軒質詢指毒駕危害社會安全，應支持員警以車輛攔截並大膽用槍。記者吳淑玲／翻攝

毒品 毒駕

延伸閱讀

賴清德出席警察節喊「毒駕零容忍」 同時追悼已故全國模範警察陳芊雯

基隆議會提案防毒駕熱點嚴查護行人 謝國樑：強力執法中央加快修法

毒駕拒檢逃逸撞死2行人…車內有安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

修法嚴懲…警促沒入毒駕車輛增加痛感

相關新聞

毒駕頻傳危害社會 南市議員提車輛「直接沒入」、員警大膽用槍

各縣市頻傳撞死人的毒駕事件，南市議會今市政總質詢，有議員建議警方，一經查獲毒駕應將車輛視為「犯案工具」直接沒入，以遏阻不定時炸彈在街上遊走肇禍；也有議員提出支持員警以車輛攔截並大膽用槍，市警局表示目前是先扣車，若要直接沒入需修法。

台南左鎮噶居寺與蔣揚基金會邀弱勢團體端午前圍爐餐敘

台南左鎮噶瑪噶居寺、台灣噶瑪噶居協進會與蔣揚社會福利慈善事業基金會，今天舉辦端午節前慈善關懷活動，邀請六大社福團體241人午餐、每人發放2千元福田金。噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切到場祝福，期盼「佛祖之愛陪伴同行為生命點希望之燈」。

畢業禮超有感 雲林縣議長獎首送20吋行李箱學生收到喊「很喜歡」

雲林縣議會今年首度將議長獎頒獎典禮移師議會大廳舉行，全縣195所縣立高中、國中及國小共551名議長獎得主齊聚議會接受表揚。除了獲頒獎狀外，今年最受矚目的莫過於議長獎禮物「20吋登機箱」，不少畢業生拿到後愛不釋手，直呼「很漂亮、非常喜歡」，也有家長大讚禮物兼具實用性與紀念意義。

台南東區蛋黃區卡彈藥庫、油庫 黃偉哲：行政院會建議國防部移除

台南東區隨著平實營區開發，加上南台南副都心、捷運藍線及轉運站等重大建設陸續推動，正迎來新一波發展契機，但也加重交通壓力，其中平實重劃區近年快速發展，但平實路延伸銜接高速二街因卡到彈藥庫和油庫而無法推動；市府認同平實重劃區已屬台南市重要發展區域，會在行政院會建議移除。

5連霸里長毛三宝突離世留建設心願 議員朱正軒質詢落涙 黃偉哲允完成

台南市永康區5連任資深鹽洲里長毛三宝昨天下午傳出離世，享年74歲，友人獲知後都不敢置信相當不捨，市議員朱正軒上午在議會質詢中，提及毛三宝生前為地方積極爭取塩洲抽水站特色公園與塩洲步道時，難掩不捨情緒，當場落淚，要求市府加速相關規畫；市長黃偉哲同感不捨當場承諾將全力完成已故毛三宝里長心願。

噴了個寂寞！台江地景公園親水區閒置1年半 南市府允6月底啟用

台南市安南區北安商業區市地重劃區內全新的「台江地景公園」，公園以「台江地景」為主題特色，透過台江內海縮景打造滯洪空間，並規劃鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，但啟用1年5個月，園區內標榜的噴霧走廊及迷霧區卻從未啟動過，讓專程前往的孩子大失所望，根本是「噴了個寂寞」；市府地政局允在6月底啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。