毒駕頻傳危害社會 南市議員提車輛「直接沒入」、員警大膽用槍

各縣市頻傳撞死人的毒駕事件，南市議會今市政總質詢，有議員建議警方，一經查獲毒駕應將車輛視為「犯案工具」直接沒入，以遏阻不定時炸彈在街上遊走肇禍；也有議員提出支持員警以車輛攔截並大膽用槍，市警局表示目前是先扣車，若要直接沒入需修法。

市議員曾之婕指出，毒駕零容忍必須要有強制性的作為，他要求警察局毒駕已經涉及刑責，查獲後應向檢察官建議以最高的第一級毒品量刑，路檢查獲就應該把車輛視為「犯案工具」直接沒入，而不是幫吸毒者拖吊後又讓他領回。

曾之婕也提到，酒駕就是吸食俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯所造成，而且還是披著電子煙的外衣作掩飾。毒品在台灣氾濫的程度真的令人難以想像，吸毒的人口不僅年年增加，而且還有年輕化的趨勢，尤其「喪屍煙彈」可能已經混充包裝入侵校園，警察機關若無法進入校園，查緝上有一定的困難。

曾之婕要求市長黃偉哲承諾，協同教育局、社會局、警察局 一起通盤檢討未來校園反毒和制裁毒駕的對策。

市議員朱正軒也針對近期毒駕案件頻傳及員警執勤安全問題提出質詢。他指出，短短一周內接連發生彰化派出所長遭毒駕衝撞重傷、桃園路人昨晚遭毒駕車輛撞死等案件，顯示毒駕已成為重大公共安全威脅，呼籲警察局應成為第一線員警最堅強的後盾，讓基層警察面對危急情況時能夠放心執法。

朱正軒表示，依據現行規定，當嫌犯危害警員或他人生命、身體安全且情況急迫時，警方得依法使用槍械，但基層員警往往擔心事後調查與報告程序，在短短幾秒鐘內面臨巨大決策壓力。他認為，市府與警察局應明確表達支持立場，讓員警在符合法令規範下能夠勇於執法。

朱正軒指出，毒駕攔查風險極高，不僅警察面臨危險，無辜路人也可能受害。若員警必須以肉身靠近車輛、敲擊車窗要求駕駛下車，執勤風險過高。相較之下，若能優先運用警車進行攔截、包夾或阻止車輛逃逸，對保障員警安全將更有幫助。

對此，警察局長林國清表示，以車輛攔截確實有助於降低員警風險，目前也有保險理賠等配套機制。朱正軒建議，市府應增加警備車輛數量，並編列足夠維修預算，避免基層員警因擔心車損責任而不敢採取必要攔截措施。

朱正軒也提到，從許多執法影像可見，員警經常需反覆敲擊車窗才能突破嫌犯拒檢情況，應強化破窗器材與相關裝備配置，提升執法效率與安全性。朱正軒強調，全力打擊毒駕，也要在制度、裝備及預算上給予第一線警察充分支持，讓員警能在保障自身安全的前提下有效執法。

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