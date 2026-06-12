台南左鎮噶居寺與蔣揚基金會邀弱勢團體 端午前圍爐餐敘

台南左鎮噶瑪噶居寺、台灣噶瑪噶居協進會與蔣揚社會福利慈善事業基金會，今天舉辦端午節前慈善關懷活動，邀請六大社福團體241人午餐、每人發放2千元福田金。噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切到場祝福，期盼「佛祖之愛陪伴同行為生命點希望之燈」。

蔣揚與噶瑪寺最早從照顧街頭孤單街友做起，每年端午前邀弱勢慶佳節活動已數十年，喚起社會重視將重心移到更需要幫助對象，近十年邀請各障別弱勢社福團體加入，藉飲食與福田金幫助弱勢朋友暫時放下生活苦難，相互交流打氣，累積面對未來勇氣。

洛本天津仁波切表示，近年天災頻繁，國際情勢也不平靜，消費物價上漲，加上企業裁員、減薪等，直接影響底層經濟，工作不好找，貧富差距越來越大，弱勢者處境更弱勢，令人憂心。端午關懷聚餐不僅提供餐，更是給予一分希望，讓參與成員知道，即在最困頓時仍不孤單，社會上仍有人重視與關心，不應自怨自艾，應懷抱希望勇敢前進。

主辦單位邀請台南市聲暉協進會，脊髓損傷者協會、腦性麻痺之友協會、慈光身障協會、復健青年勵進會及佑明視障協進會等弱勢與伴陪者出席。

台南左鎮噶居寺與蔣揚基金會邀弱勢團體端午前圍爐餐敘。圖／主辦單位提供

台南左鎮噶居寺與蔣揚基金會邀弱勢團體端午前圍爐餐敘。圖／主辦單位提供

台南左鎮噶居寺與蔣揚基金會邀弱勢團體端午前圍爐餐敘。圖／主辦單位提供

台南左鎮噶居寺與蔣揚基金會邀弱勢團體端午前圍爐餐敘。圖／主辦單位提供