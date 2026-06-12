台南東區蛋黃區卡彈藥庫、油庫 黃偉哲：行政院會建議國防部移除

台南東區隨著平實營區開發，加上南台南副都心、捷運藍線及轉運站等重大建設陸續推動，正迎來新一波發展契機，但也加重交通壓力，其中平實重劃區近年快速發展，但平實路延伸銜接高速二街因卡到彈藥庫和油庫而無法推動；市府認同平實重劃區已屬台南市重要發展區域，會在行政院會建議移除。

市議員蔡筱薇指出，目前東區最具指標性的交通議題之一，便是平實路延伸銜接高速二街的可行性，平實重劃區近年快速發展，未來人口、商業及交通需求勢必持續增加，但現階段東西向車流大多仰賴小東路及裕農路，尖峰時段壅塞情況已相當明顯，若能透過平實路延伸開闢道路，串聯裕永路及國道一號周邊路網，將有機會形成新的東西向交通廊道，讓民眾下大灣交流道後可直接銜接至成大周遭。

蔡筱薇表示，市府可行性評估報告指出，目前受限於網寮南營區、彈藥庫及油庫等國防設施因素，相關方案尚無法推動，但隨著平實區域逐漸發展為高密度住宅及商業區域，國防設施長期位於人口密集區域是否適宜，值得中央與地方共同檢討，建議未來若國防部有營區整併、遷建或設施搬遷規劃，市府應立即重新啟動評估作業，把握契機打通東區關鍵交通節點。

市長黃偉哲回應指出，東區人口居全市前三名，平實營區位於東區蛋黃地帶，周邊人口密集，已屬台南市重要發展區域，未來隨著整體開發與交通建設推進，路網完善確實具有高度急迫性。國防部不能「為德不卒」，後續將在行政院會中提出，加速推動整體交通改善與區域發展。

蔡筱薇也關心仁德交流道交通改善議題，目前國道一號仁德交流道周邊長期承受大量通勤及生活車流，虎尾寮及東區東側居民返家經常面臨塞車問題，建議評估於仁德交流道南下出口增設銜接文山路的專用匝道，讓車輛可直接進入虎尾寮生活圈，減少車流集中於裕義路及既有交流道系統所造成的壅塞情況。