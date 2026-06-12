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視察新營糖廠 卓榮泰：支持台南均衡發展活絡地方

中央社／ 記者張榮祥台南12日電

位在台南市的新營糖廠即將迎來轉身蛻變，都市計畫變更已啟動；行政院長卓榮泰今天視察表示，中央將會緊盯，支持均衡發展才能活絡地方，台南不先均衡，如何均衡台灣。

卓榮泰今天視察新營糖廠，也關心台南溪北地區人口流失及邊緣化如何挽救；他說，台南是大南方新矽谷重要基地，但國家和城市不能只有科技業，不能在發展科技時，掩蓋地方傳統特色，既有在地特色就發展在地經濟，給一個觀光主題才能走向國際。

卓榮泰指出，新營糖廠29.95公頃，擁有文化資產、廣闊空間及五分車，台糖自用廠區一半以上，若再活絡剩下44%土地就能發展均衡，其中15公里五分車路廊先期規劃費新台幣1500萬元，由中央支應沒問題，這是重要工程，未來將形成新的觀光廊帶。

卓榮泰表示，台南市政府5月已提出新營糖廠整體都市計畫檢討，7月和8月將繼續完成土地使用機能，中央也會緊盯，共同強化文化保存、產業招商進駐及公共設施，落實觀光產業發展，讓溪北地區成為台南發展指標。

卓榮泰 台南

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