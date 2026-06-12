5連霸里長毛三宝突離世留建設心願 議員朱正軒質詢落涙 黃偉哲允完成

台南市永康區5連任資深鹽洲里長毛三宝昨天下午傳出離世，享年74歲，友人獲知後都不敢置信相當不捨，市議員朱正軒上午在議會質詢中，提及毛三宝生前為地方積極爭取塩洲抽水站特色公園與塩洲步道時，難掩不捨情緒，當場落淚，要求市府加速相關規畫；市長黃偉哲同感不捨當場承諾將全力完成已故毛三宝里長心願。

朱正軒指出，塩洲里抽水站旁的特色公園是已故毛三宝里長的重要心願。雖然該公園已編列600萬元預算，但光是前期整地費用就超過300萬元，令人擔憂將排擠後續特色遊具與體健設施以及遮蔭的建置經費。朱正軒呼籲市府務必將經費編足，讓遊具與遮陽設施「一次到位」，徹底避免工程做一半又需重新發包動工的狀況。

除了特色公園，朱正軒也緊盯周邊步行空間的串聯與整體發展。朱正軒強調，從木馬公園的改善、長樂橋與長樂步道的綠蔭植栽，一路延伸至整個塩洲社區，督促市府推動「塩洲步道成圓」計畫。透過步道拓寬與串聯，讓尚頂、甲頂及塩行地區的鄉親都能享有連貫且安全舒適的休憩動線。同時，朱正軒也要求市府須將永康北線的體一公園等重要建設一併納入整體發展藍圖中加速推動。

黃偉哲除承諾將盡力籌措並補足塩洲抽水站公園建設所需經費，確保各項設施完善到位，也將指派一位副市長專責統籌此案，塩洲抽水站特色公園、塩洲步道成圓計畫，以及永康北線的體一運動公園等相關區域建設進行全面整合與推動，期盼以最高效率落實地方建設，圓滿里長及鄉親的長期期盼。

工務局表示，鹽洲抽水站旁的公園已編列2025年度預算經費600萬元執行，目前已規劃建置遊具、體健設施及休憩區供民眾使用；該工程已於今年5月開工，預計今年10月完工。

工務局說明，目前有關永康區特色公園興建，除鹽洲抽水站公園改善工程外，目前亦已規劃「永康砲校區啟動創意設計園區開發」，將於相關公園用地設置特色遊戲場、寵物公園及環境綠化設施，逐步建構永康區完整公園綠地服務網絡。