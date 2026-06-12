快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

噴了個寂寞！台江地景公園親水區閒置1年半 南市府允6月底啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳怡珍指安南區台江地景公園已啟用1年5個月，但小朋友最期待的鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施竟「噴了個寂寞」。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍指安南區台江地景公園已啟用1年5個月，但小朋友最期待的鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施竟「噴了個寂寞」。圖／陳怡珍提供

台南市安南區北安商業區市地重劃區內全新的「台江地景公園」，公園以「台江地景」為主題特色，透過台江內海縮景打造滯洪空間，並規劃鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，但啟用1年5個月，園區內標榜的噴霧走廊及迷霧區卻從未啟動過，讓專程前往的孩子大失所望，根本是「噴了個寂寞」；市府地政局允在6月底啟用。

市議員陳怡珍在議會質詢時指出，台江地景公園自啟用以來已成為安南區熱門休憩景點，每逢假日總吸引大批家長帶著孩子前往遊憩放電，今年夏天持續高溫，原本應提供民眾消暑戲水體驗的親水設施，始終未能發揮功能，讓許多專程前往的家長與孩子大失所望。

陳怡珍走訪園區，可見鯨骨意象走廊有積水，但並非親水設施運作所產生，而是下雨後留下的積水，更顯諷刺。認為「號稱噴霧走廊，結果從來沒噴過霧；號稱迷霧區，卻讓民眾等得一頭霧水，根本是噴了個寂寞」。

地政局表示，北安商業區內有兩座公園，公園內步道、遊戲場、綠地及休憩設施皆已提供市民使用，備受期待的鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，目前相關設備已完成檢測中，預計於今年6月底前正式啟用親水設施。

地政局表示，台江地景公園水霧設施採高壓用電，供電工程須由台電施工。因重劃工程完工後遇道路禁挖期，加上今年土方調度問題，導致台電一度無法進場埋設管線。經地政局協助解決土方去化問題後，台電已於5月完成管線埋設，目前由設備廠商進行系統測試及安全檢查，確認噴霧、供水及控制系統運作正常後，預計6月底前正式啟用。

南市安南區台江地景公園鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，市府允6月底運作啟用。圖／台南市地政局提供
南市安南區台江地景公園鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，市府允6月底運作啟用。圖／台南市地政局提供

台江 台南

延伸閱讀

人氣玩水景點齊聚新北 6/13全面開放迎暑假

台南老宅延壽補助申請湧入 黃偉哲：非先到先贏、期限內送件即可

舊議會荒廢12年變身運動館 南投黃金地段「蚊子館」終於翻身

不一樣的畢業成年禮 台江8校學子徒步18公里走讀家鄉歷史

相關新聞

5連霸里長毛三宝突離世留建設心願 議員朱正軒質詢落涙 黃偉哲允完成

台南市永康區5連任資深鹽洲里長毛三宝昨天下午傳出離世，享年74歲，友人獲知後都不敢置信相當不捨，市議員朱正軒上午在議會質詢中，提及毛三宝生前為地方積極爭取塩洲抽水站特色公園與塩洲步道時，難掩不捨情緒，當場落淚，要求市府加速相關規畫；市長黃偉哲同感不捨當場承諾將全力完成已故毛三宝里長心願。

噴了個寂寞！台江地景公園親水區閒置1年半 南市府允6月底啟用

台南市安南區北安商業區市地重劃區內全新的「台江地景公園」，公園以「台江地景」為主題特色，透過台江內海縮景打造滯洪空間，並規劃鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，但啟用1年5個月，園區內標榜的噴霧走廊及迷霧區卻從未啟動過，讓專程前往的孩子大失所望，根本是「噴了個寂寞」；市府地政局允在6月底啟用。

嘉義新港消防分隊斥9705萬異地新建 預計2028年中完工

嘉義縣消防局第二大隊新港分隊新建廳舍，斥資9705萬元打造全新3層樓建築物，可容納20人以上，選址在新港鄉公所旁，腹地廣大、交通便利，將配置6輛各式消防車、1輛救護車，內政部消防署副署長簡萬瑤、縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2028年中旬完工。

天主教活聖人 隱修院修女保拉姆姆百歲壽誕捐出生日禮金

天主教嘉義教區大林鎮加爾默羅聖母聖衣會聖若瑟隱修院，日前隆重舉行聖三保拉姆姆百歲壽誕感恩祭，吸引超過300位全台各地教友、神職人員及修會恩人齊聚祝賀。嘉義教區主教浦英雄主禮，與多位主教、神父及修女共同見證祝福，這位被譽為「活聖人」的隱修女百歲人生。她祝福現場所有人都能活到百歲，引起滿堂掌聲。

愛心香蕉送暖逾千人 10萬善款購500箱也助蕉農

近期天氣炎熱又梅雨，正值香蕉盛產季節，因供過於求導致價格低迷，蕉農辛苦耕種面臨收益不佳困境。嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭得知後，透過社群平台協助蕉農行銷，促成一場充滿溫情愛心接力，將500箱新鮮香蕉送往地方基層單位及弱勢團體，讓善意與關懷傳遍社會各角落。

「黑龍江」除臭翻身嘉市北排水礫間淨化場啟用 每日淨化3千噸汙水

嘉義市北排水維新支線長年受上游人口密集區生活汙水排放影響，水質嚴重汙染、異味飄散，被居民戲稱為「黑龍江」。市府推動「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，斥資1億4361萬元興建礫間淨化場，工程1月30日完成主體工程、4月30日試運轉，目前啟用，每日處理3千公噸汙水，為北排水水質改善邁出重要一步，梅雨到，排水溝水流量大，未聞惡臭還見魚兒存活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。