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嘉義新港消防分隊斥9705萬異地新建 預計2028年中完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣消防局新港分隊廳舍新建工程今天動土，消防署副署長簡萬瑤（左）、縣長翁章梁（右）參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局新港分隊廳舍新建工程今天動土，消防署副署長簡萬瑤（左）、縣長翁章梁（右）參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局第二大隊新港分隊新建廳舍，斥資9705萬元打造全新3層樓建築物，可容納20人以上，選址在新港鄉公所旁，腹地廣大、交通便利，將配置6輛各式消防車、1輛救護車，內政部消防署副署長簡萬瑤、縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2028年中旬完工。

簡萬瑤指出，新港分隊廳舍新建工程總經費9705萬2000元，包括中央補助3052萬6000元，縣府自籌款6652萬6000元，預計興建3層樓辦公大樓，總樓地板面積1461平方公尺，可容納20人以上，配置6輛各式消防車、1輛救護車，服務新港地區約3萬人。

消防局長蔡建安說，新港分隊既有廳舍老舊，空間及設備不符現代消防勤務需求，新建工程規畫設置辦公廳舍、勤務備勤空間、器材室、車庫及訓練空間等設施，改善消防人員執勤環境，並導入完善救災救護設備配置，提升第一線消防人員執勤效率與安全性。

縣長翁章梁說，消防廳舍是城市發展過程必要「基礎設施」，持續向議會及中央爭取資源，提升消防設備及人員裝備；消防廳舍落成需使用6、70年，比台灣燈會還重要，不會辦完就拆掉，建築設計經景觀委員會審議，他也親自參與，盼打造完善且美觀廳舍。

嘉義縣消防局新港分隊廳舍新建工程今天動土，斥資9705萬元預計2028年中完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局新港分隊廳舍新建工程今天動土，斥資9705萬元預計2028年中完工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局新港分隊廳舍新建工程今天動土，斥資9705萬元預計2028年中完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局新港分隊廳舍新建工程今天動土，斥資9705萬元預計2028年中完工。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁

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