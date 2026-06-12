天主教活聖人 隱修院修女保拉姆姆百歲壽誕捐出生日禮金

天主教嘉義教區大林鎮加爾默羅聖母聖衣會聖若瑟隱修院，日前隆重舉行聖三保拉姆姆百歲壽誕感恩祭，吸引超過300位全台各地教友、神職人員及修會恩人齊聚祝賀。嘉義教區主教浦英雄主禮，與多位主教、神父及修女共同見證祝福，這位被譽為「活聖人」的隱修女百歲人生。她祝福現場所有人都能活到百歲，引起滿堂掌聲。

10尺高牆、3吋厚鐵門，鐵門後是花園，這是加爾默羅會隱修院，天主教最嚴格隱修院之一。隱修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我而至充盈一切。許多人好奇，「為什麼要把自己關進隱修院？」保拉姆姆1949年12月8日在美國聖克拉拉隱修院領受會衣，77年來，熱愛天主的心始終如一，她常以「上主！我的天主，我的靈魂讚頌主，我的心靈朝拜主！」頌謝天主大恩典。

1927年出生在中國哈爾濱保拉姆姆，5月28日滿百歲，1954年來台投入傳教與建院工作，百歲壽誕感恩祭在聖堂舉行，浦英雄證道，保拉姆姆以祈禱陪伴教會，尤其關懷嘉義教區發展，是信仰典範，在姆姆身上看見天主奇妙作為，其智慧與喜樂成為眾人祝福，期許修道者效法她一生忠於聖召的精神。保拉姆姆默默為教會、世界及受苦的人祈禱，隱修生活展現堅定信德與奉獻精神。

保拉姆姆彌撒後致詞感謝眾人祝福。她說，感恩祭不只為自己，更是為感謝讚美天主。她分享百年人生最大體悟是「認識天主，也認識自己」，勉勵大家在變動世界以天主為依靠。保拉姆姆宣布，將大家贈送生日禮金全數捐出，作為重建沙崙聖加大利納堂之用。

保拉姆姆奉獻獲教會讚揚肯定，去年教宗方濟各頒授教會最高榮譽金十字勳章，表彰其對教會卓越長久服務貢獻。聖若瑟隱修院是台灣第3座加爾默羅會隱修院。高牆之內，修女們過著祈禱、勞動與靜默生活，以默觀和代禱服務教會與社會。保拉姆姆百年生命歷程，不僅見證天主教在台灣的發展，也展現信仰、奉獻與愛的力量，成為許多人心中的精神典範。