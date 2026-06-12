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愛心香蕉送暖逾千人 10萬善款購500箱也助蕉農

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
香蕉盛產價格低迷，蕉農叫苦。嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭日前接獲1名不願具名愛心人士來電，捐出10萬元回饋社會，委託他代為完成心願。收到善款後，恰巧遇上香蕉盛產、蕉價下跌，於是決定向蕉農採購香蕉，請蕉農運送地方基層單位及弱勢團體。圖／楊石旭提供
香蕉盛產價格低迷，蕉農叫苦。嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭日前接獲1名不願具名愛心人士來電，捐出10萬元回饋社會，委託他代為完成心願。收到善款後，恰巧遇上香蕉盛產、蕉價下跌，於是決定向蕉農採購香蕉，請蕉農運送地方基層單位及弱勢團體。圖／楊石旭提供

近期天氣炎熱又梅雨，正值香蕉盛產季節，因供過於求導致價格低迷，蕉農辛苦耕種面臨收益不佳困境。嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭得知後，透過社群平台協助蕉農行銷，促成一場充滿溫情愛心接力，將500箱新鮮香蕉送往地方基層單位及弱勢團體，讓善意與關懷傳遍社會各角落。

楊石旭表示，日前接獲1名不願具名愛心人士來電，捐出10萬元回饋社會，委託他代為完成心願。收到善款後，他思考如何讓愛心發揮最大效益，恰巧遇上香蕉盛產、蕉價下跌，於是決定向蕉農採購香蕉，再轉贈給有需要的民眾與單位。

這筆善款最終化為500箱香蕉，陸續送到消防隊、義消、警察同仁、衛生所人員及清潔隊員手中，感謝他們長期守護地方安全與民眾健康；同時也分送至朴子地區老人關懷據點、竹圍失智據點、弘道老人福利基金會服務據點、家扶中心，以及多所國小與幼兒園。

楊石旭說，看到孩子們開心拿著香蕉、長輩們臉上露出滿足笑容，深刻感受到這份愛心不只是水果分享，更是一分溫暖與關懷的傳遞。粗估此次受惠人數超過千人，讓更多人感受到社會善意。

他指出，過去也曾有善心人士捐贈10萬元，分裝成50個紅包發送給弱勢家庭；但這次透過採購香蕉，不僅完成捐贈者回饋社會的初衷，也幫助蕉農減輕銷售壓力，更讓基層工作者、長者與學童獲得營養健康的水果，可說是一舉數得。

這場愛心行動經網路分享後，引發廣大迴響，吸引超過75萬人次關注，不少民眾紛紛留言肯定，認為是兼顧農民生計與公益關懷的最佳示範。楊石旭表示，500箱香蕉承載的不只是水果，更是一分善念與感恩。感謝善心人士低調付出，也感謝所有願意伸出援手的人，共同讓愛在人與人之間流動，讓善的種子持續在社會各個角落生根發芽。

香蕉盛產價格低迷，蕉農叫苦。嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭日前接獲1名不願具名愛心人士來電，捐出10萬元回饋社會，委託他代為完成心願。收到善款後，恰巧遇上香蕉盛產、蕉價下跌，於是決定向蕉農採購香蕉，請蕉農運送地方基層單位及弱勢團體。圖／楊石旭提供
香蕉盛產價格低迷，蕉農叫苦。嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭日前接獲1名不願具名愛心人士來電，捐出10萬元回饋社會，委託他代為完成心願。收到善款後，恰巧遇上香蕉盛產、蕉價下跌，於是決定向蕉農採購香蕉，請蕉農運送地方基層單位及弱勢團體。圖／楊石旭提供

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香蕉 朴子

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