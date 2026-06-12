「黑龍江」除臭翻身嘉市北排水礫間淨化場啟用 每日淨化3千噸汙水

嘉義市北排水維新支線長年受上游人口密集區生活汙水排放影響，水質嚴重汙染、異味飄散，被居民戲稱為「黑龍江」。市府推動「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，斥資1億4361萬元興建礫間淨化場，工程1月30日完成主體工程、4月30日試運轉，目前啟用，每日處理3千公噸汙水，為北排水水質改善邁出重要一步，梅雨到，排水溝水流量大，未聞惡臭還見魚兒存活。

礫間淨化場設置嘉大林森校區西北側停車場地下空間，透過汙水截流方式，將維新支線汙水導入淨化場處理後再放流，可望將林森東路至鐵路2號橋間原本嚴重汙染的水質改善至中度偏輕度汙染程度，大幅降低異味問題。

市府指出，維新支線鄰近國定古蹟嘉義舊監獄、檜意森活村等重要觀光景點，過去因家庭汙水直接排入渠道，不僅影響居民生活品質，也衝擊觀光發展與水域生態。為改善問題，市長黃敏惠指示工務處推動水環境整治計畫，向環境部爭取8400萬元補助，加上配合款投入建設。工程內容除設置礫間淨化場外，同步進行汙水截流與現地處理等措施，將原本排入渠道的汙水集中淨化後再回送放流。未來晴天期間，渠道內流動的將是經處理後的乾淨水體，有助改善惡臭問題，重塑北排水景觀。

值得一提的是，在工程推動前，這條被稱為「黑龍江」的排水溝雖然環境髒臭，卻意外成為紅冠水雞等鳥類棲息覓食場所。鳥友曾觀察到紅冠水雞在渠道內活動，展現都市排水環境特殊的生態樣貌。隨著水質改善工程完成，未來如何兼顧水質提升與生態保育，也成為外界關注焦點。

市府表示，推動工程期間多次與地方里長、居民、NGO團體及嘉義大學協調溝通，凝聚共識後順利施工。未來將持續推動北排水整體整治，串聯周邊文化歷史景點與綠帶空間，打造兼具生態、休憩與觀光功能的親水水岸環境，讓昔日的「黑龍江」逐步蛻變為城市新亮點。

嘉義市府推動「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，斥資1億4361萬元興建礫間淨化場，工程1月30日完成主體工程、4月30日試運轉，目前啟用，每日處理3千公噸汙水。記者魯永明／ 攝影

嘉義市府推動「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，斥資1億4361萬元興建礫間淨化場，工程1月30日完成主體工程、4月30日試運轉，目前啟用，每日處理3千公噸汙水。記者魯永明／ 攝影