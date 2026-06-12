嘉義大林台1線重鋪人行道 土石堆家門居民抗議

嘉義縣大林鎮省道台一線人行道刨除重鋪，因施工過程缺乏防護措施，大量土石堆置家門，影響居民進出，且人行道缺乏斜坡設施，長者坐輪椅出行不便，前鎮長簡志偉昨偕居民抗議，盼公所出面協調。鎮長許有疆說，施工過程難免不便，今天會開協調會。

許有疆說，施工整地過程，難免影響進出，公所近日接獲陳情，曾派員要求施工單位降低影響；另外，居民希望在人行道開設斜坡，方便直接騎車返家，但在任意路段開設缺口，對行人安全都是不負責任的作法，公所今天會同里長開協調會。

簡志偉說，施工單位便宜行事，開挖既有人行道後，堆置大量土石方與地磚材料，占用道路，已釀成兩起車禍與一人受傷。更誇張的是，包商未在開挖面上鋪設防護鐵板，阻斷居民出入，高齡八旬老婦人家門前一片狼藉，連日常出門拿藥、買飯都沒辦法。

高姓住戶說，公所僅在電線桿上張貼施工公告，要求住戶配合移車，卻沒舉辦說明會討論，部分人行道鋪設完成，大家才發現新人行道僅路口有斜坡，導致住戶難以進出，許多坐輪椅長者也受影響。