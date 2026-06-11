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台南永康5屆資深里長毛三宝今突離世 地方錯愕不捨

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市永康區連5屆資深里長毛三宝今突離世，地方錯愕不捨。圖／取自內政部地方公職人員資訊專區
台南市永康區連5屆資深里長毛三宝今突離世，地方錯愕不捨。圖／取自內政部地方公職人員資訊專區

台南市永康區鹽洲里長毛三宝今下午傳出離世，享年74歲，毛三宝是相當資深里長，擔任過5屆里長近20年頗受好評，友人獲知後都不敢置信相當不捨。

74歲毛三宝，擔任原台南縣1屆及合併後4屆鹽洲里長，無黨籍的他，任內積極協助清除里內長期堆積如山的爐灰，改善環境觀瞻與居民健康。也極力向市府爭取鹽水溪抽水站工程，避免塩洲里工業區與住家遭受水患之苦。

據知，毛三宝是今下午突然頭痛打算去醫院求診，詎料突然昏倒，經緊急送醫急救無效。由於事出突然，親友獲知錯愕、悲痛不已，還有人說，今上午還曾與毛三宝聯絡，毛就曾提及身體不舒服，打算去求診，未料下午就傳出噩耗。

永康區長李皇興晚間證實毛三宝死訊，他難過的說，毛三宝擔任里長勤奮，里民請託之事使命必達，毛三宝離世親友們都相當難過，公所也會協助後事。

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