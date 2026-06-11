因應對流胞 南市水利局今晚7時三級開設應變

傍晚起對流胞及鋒面影響，台南市多處大雨不斷，市府水利局今晚7時起開設三級應變中心，由水利局及協力廠商進駐水情中心，24小時守視天氣狀況及處置災情。

根據中央氣象署預報資料顯示，今鋒面影響，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，台南地區為陰短暫陣雨或雷雨，降雨熱區為平地一帶，沿海及山區易有局部較大雨勢，有大雨及短延時大雨發生機會，傍晚起雨勢不斷，安平、北區更發布二級淹水警戒。

經統計，至今晚7時，最大累積雨量南化區114.5毫米、楠西區107.5毫米、仁德區102.5毫米。最大時雨量楠西區63.5毫米、玉井區52.5毫米、仁德區51.5毫米；最大 10 分鐘雨量楠西.後壁區18毫米、仁德區17毫米、玉井區14.5毫米。

水利局指出，南市灣1、灣2、保安站、喜灣站、海東D抽水站等27站啟動抽水，抽水量已約54萬噸。