嘉義市區域設計中心揭牌啟用　首屆設計周「原創共振」同步登場

嘉義市推動設計治理再邁新里程碑，嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，象徵城市發展從木都、畫都進一步邁向「設計驅動治理」新階段。市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。

市長黃敏惠表示，設計不只是美學表現，更是解決城市問題重要方法。近年嘉市陸續透過2021台灣設計展、十大旗艦計畫、公共空間改造及「320+1嘉義市城市博覽會」等大型計畫，累積設計導入公共治理的實踐經驗。此次成立區域設計中心，不僅是舊嘉義菸葉廠活化再利用的重要成果，也將成為串聯文化、產業、人才及國際交流的重要平台。

黃敏惠指出，面對全球城市競爭與快速變遷，跨領域合作與創新思維愈顯重要。未來區域設計中心將持續推動設計融入公共治理、文化策展、人才培育及國際交流，並啟動與日本富士吉田市及泰國清邁的國際駐村交流計畫，拓展嘉義市的國際文化網絡。

文化局長謝育哲表示，區域設計中心不只是展覽空間，更是推動城市創新與文化發展的重要基地。中心設於舊嘉義菸葉廠一號倉庫，延續歷史場域記憶，同時賦予新功能，未來將聚焦城市創新、文化策展、人才培育及國際合作四大面向，透過設計思維串聯文化、產業與公共治理。

作為區域設計中心啟用後首波策展內容，首屆嘉義市設計周「原創共振」邀集全台多個設計平台及設計中心共同參與，透過展覽呈現各地以設計回應地方發展、公共治理及產業創新的多元案例，促進不同城市之間的交流與對話，讓民眾看見設計對城市進步的影響力。

市設計周即日起至21日在舊嘉義菸葉廠一號倉庫舉行，期間除展覽外，還規畫城市設計論壇、嘉菸市集及共振舞台演出等系列活動，邀請民眾共同參與，感受設計如何連結生活、城市與未來。

嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。圖／嘉市府提供

嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。圖／嘉市府提供

嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。圖／嘉市府提供

嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。圖／嘉市府提供

嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。圖／嘉市府提供

嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。圖／嘉市府提供

嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。圖／嘉市府提供

嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。圖／嘉市府提供