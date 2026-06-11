快訊

日職／孫易磊生涯首場優質先發！ 6局無失分飆8K獲勝投資格

臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

剛參加父告別式…女駕駛逆向撞砂石車釀4死 初判死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

天候與外來種害蟲雙重夾擊 嘉縣特獎蜂農期盼政府協助抗蟎防甲蟲

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣國產蜂蜜品質評鑑邀請多位食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團，針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。記者李宗祐／攝影
嘉義縣國產蜂蜜品質評鑑邀請多位食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團，針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。記者李宗祐／攝影

嘉義縣國產龍眼蜂蜜評鑑今天成果出爐，受暖冬與外來種害蟲侵擾影響，今年蜂蜜產量大減五成以上，特等獎得主何冠勳表示，近年養蜂環境遭遇蜂蟹蟎及蜂箱小甲蟲等外來寄生蟲危害，非蜂農單打獨鬥能克服，期盼有關單位給予實質技術協助。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，農會持續推動品質評鑑，協助在地蜂農深化生產管理、落實產地溯源，構築安全、誠信、在地的嘉義優鮮蜜形象。

由嘉義縣農會舉辦的「115年度國產龍眼蜂蜜品質評鑑活動」，吸引縣內多名優秀產銷班蜂農結伴響應。評鑑程序嚴格分為兩階段，初評階段全數通過11種抗生素及412種農藥殘留等高規格儀器檢驗，展現對食安把關的卓越堅持。複評則依循計畫標準，邀請食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團，針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。

傳統蜂農近年面臨嚴峻挑戰，除了長年受到天候波動導致蜂蜜產量大減五成，及採蜜期必須精緻管理、盡量避開農田農藥噴灑等考驗外，如今還要面對外來種害蟲侵擾的新型危機。奪下特等獎殊榮的蜂農何冠勳透露，受到氣候波動與暖冬影響，蜜源植物花期錯亂並提前凋謝，今年蜂蜜整體產量大幅下滑。但在風味項目中，他仍憑藉豐富的喉韻層次，在滿分30分中拿下26分的高分肯定。

談及新型危機，何冠勳說明，近年養蜂環境遭遇如蜂蟹蟎，及討論度極高的「蜂箱小甲蟲」等外來寄生蟲危害，對蜂農的日常蜂箱管理造成沉重負擔。他強調，這類外來種害蟲的侵襲並非蜂農單打獨鬥就能克服，迫切期盼農會、農政單位等有關單位能給予實質技術協助，協助研發新型防治資材或因應對策，攜手蜂農共創大自然甜蜜產業的永續發展。

本次評鑑除了何冠勳、柯明群、鄧明賀、何逸文、黃益祿等5名蜂農獲得特等獎外，另有簡廷謀等15名蜂農獲得頭等獎。中埔鄉黃姓蜂農與大林鎮吳姓蜂農也都表示，有農會國家級標準檢驗與評鑑標章加持，大幅提升消費者信任度，這是一個讓蜂農互相觀摩、切磋飼養管理技術的絕佳平台。農會未來也將持續整合行銷資源，協助獲獎蜂農開拓精品通路。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左二）、嘉義縣農業處長許彰敏（右三）將全面構築「安全、誠信、在地」的嘉義優鮮蜜形象，讓消費者買得放心、喝得安心。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左二）、嘉義縣農業處長許彰敏（右三）將全面構築「安全、誠信、在地」的嘉義優鮮蜜形象，讓消費者買得放心、喝得安心。圖／嘉義縣農會提供

獲獎蜂農與嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右四）合影。圖／嘉義縣農會提供
獲獎蜂農與嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右四）合影。圖／嘉義縣農會提供

專家及學者針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。圖／嘉義縣農會提供
專家及學者針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。圖／嘉義縣農會提供

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜宣布得獎名單。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜宣布得獎名單。圖／嘉義縣農會提供

食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團，針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。記者李宗祐／攝影
食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團，針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。記者李宗祐／攝影

嘉義縣國產蜂蜜品質評鑑邀請多位食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團。記者李宗祐／攝影
嘉義縣國產蜂蜜品質評鑑邀請多位食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團。記者李宗祐／攝影

農會 嘉義 蜂蜜

延伸閱讀

嘉縣評鑑國產龍眼蜂蜜 優鮮形象價格翻倍

土庫公所與虎科大簽MOU 促農業數位轉型與永續發展

梅雨連炸嘉義！仁義潭水庫蓄水率衝破3成 部分農田積水農民搶收稻穀

影／豪雨重創南投米倉 草屯稻田倒伏泡水慘況曝

相關新聞

台南近200處老屋重獲新生 今年度振興補助計畫將啟動

台南被譽為歷史文化古都，全市歷史街區及周邊符合歷史老屋眾多，文化局自2013年起推動歷史街區振興及私有老建築保存再生計畫，迄今已協助近200處完成修復與再利用，今年度振興補助計畫即將啟動，預計舉辦3場次說明會，即日起至6月21日開放報名，額滿提前截止。

嘉義市區域設計中心揭牌啟用　首屆設計周「原創共振」同步登場

嘉義市推動設計治理再邁新里程碑，嘉義市區域設計中心下午在舊嘉義菸葉廠一號倉庫揭牌啟用，象徵城市發展從木都、畫都進一步邁向「設計驅動治理」新階段。市府同步推出首屆嘉義市設計周「原創共振」，透過展覽、論壇、工作坊及交流活動，展現設計參與城市治理與地方創新的成果。

天候與外來種害蟲雙重夾擊 嘉縣特獎蜂農期盼政府協助抗蟎防甲蟲

嘉義縣國產龍眼蜂蜜評鑑今天成果出爐，受暖冬與外來種害蟲侵擾影響，今年蜂蜜產量大減五成以上，特等獎得主何冠勳表示，近年養蜂環境遭遇蜂蟹蟎及蜂箱小甲蟲等外來寄生蟲危害，非蜂農單打獨鬥能克服，期盼有關單位給予實質技術協助。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，農會持續推動品質評鑑，協助在地蜂農深化生產管理、落實產地溯源，構築安全、誠信、在地的嘉義優鮮蜜形象。

「財神愛心粽」平安開運 分送雲林弱勢家庭

國內財神祖廟的北港武德宮今天和雲林婦幼關懷協會、議員蔡岳儒，捐贈3千顆由財神爺加持過的「平安發財粽」給雲林家扶中心、夜光天使等，不但吃平安還祈求武財神保佑開運，把平安福運送到家，粽愛傳香更芬芳。

台南YouBike最熱門站調度陷卡關 議員促速解困境

新營火車站為台南市YouBike使用量第一大站點，近期卻傳出尖峰時段頻繁出現無車可借、無位可還情況，調度嚴重卡關，竟是調度用備用車區遭區公所禁用，台南市議員王宣貿指出，YouBike啟用已3年，且車站旁調度空間也實際使用一段時間，過去可用現在卻喊停，區公所應提出具體影響內容。

走過70年歷史 虎尾「西市仔」拆除改建為觀光美食大樓

已70年歷史位於虎尾鎮市區中心的第三公有零售市場（西市仔）老舊不堪，成為治安髒亂死角，公所斥資1億元購置國財署國有地和部分私有地，並爭取1.7億元打造一座現代化的「美食廣場大樓」，拆除工程今天動工，完工後連結鄰旁的德興宮和虎尾記憶COOL打造市區觀光美食專區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。