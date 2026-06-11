天候與外來種害蟲雙重夾擊 嘉縣特獎蜂農期盼政府協助抗蟎防甲蟲

嘉義縣國產龍眼蜂蜜評鑑今天成果出爐，受暖冬與外來種害蟲侵擾影響，今年蜂蜜產量大減五成以上，特等獎得主何冠勳表示，近年養蜂環境遭遇蜂蟹蟎及蜂箱小甲蟲等外來寄生蟲危害，非蜂農單打獨鬥能克服，期盼有關單位給予實質技術協助。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，農會持續推動品質評鑑，協助在地蜂農深化生產管理、落實產地溯源，構築安全、誠信、在地的嘉義優鮮蜜形象。

由嘉義縣農會舉辦的「115年度國產龍眼蜂蜜品質評鑑活動」，吸引縣內多名優秀產銷班蜂農結伴響應。評鑑程序嚴格分為兩階段，初評階段全數通過11種抗生素及412種農藥殘留等高規格儀器檢驗，展現對食安把關的卓越堅持。複評則依循計畫標準，邀請食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團，針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。

傳統蜂農近年面臨嚴峻挑戰，除了長年受到天候波動導致蜂蜜產量大減五成，及採蜜期必須精緻管理、盡量避開農田農藥噴灑等考驗外，如今還要面對外來種害蟲侵擾的新型危機。奪下特等獎殊榮的蜂農何冠勳透露，受到氣候波動與暖冬影響，蜜源植物花期錯亂並提前凋謝，今年蜂蜜整體產量大幅下滑。但在風味項目中，他仍憑藉豐富的喉韻層次，在滿分30分中拿下26分的高分肯定。

談及新型危機，何冠勳說明，近年養蜂環境遭遇如蜂蟹蟎，及討論度極高的「蜂箱小甲蟲」等外來寄生蟲危害，對蜂農的日常蜂箱管理造成沉重負擔。他強調，這類外來種害蟲的侵襲並非蜂農單打獨鬥就能克服，迫切期盼農會、農政單位等有關單位能給予實質技術協助，協助研發新型防治資材或因應對策，攜手蜂農共創大自然甜蜜產業的永續發展。

本次評鑑除了何冠勳、柯明群、鄧明賀、何逸文、黃益祿等5名蜂農獲得特等獎外，另有簡廷謀等15名蜂農獲得頭等獎。中埔鄉黃姓蜂農與大林鎮吳姓蜂農也都表示，有農會國家級標準檢驗與評鑑標章加持，大幅提升消費者信任度，這是一個讓蜂農互相觀摩、切磋飼養管理技術的絕佳平台。農會未來也將持續整合行銷資源，協助獲獎蜂農開拓精品通路。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左二）、嘉義縣農業處長許彰敏（右三）將全面構築「安全、誠信、在地」的嘉義優鮮蜜形象，讓消費者買得放心、喝得安心。圖／嘉義縣農會提供

獲獎蜂農與嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右四）合影。圖／嘉義縣農會提供

專家及學者針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。圖／嘉義縣農會提供

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜宣布得獎名單。圖／嘉義縣農會提供

食品科學專家及感官品評學者組成專業評審團，針對蜂蜜的水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標進行深度評鑑。記者李宗祐／攝影