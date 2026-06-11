「財神愛心粽」平安開運 分送雲林弱勢家庭

國內財神祖廟的北港武德宮今天和雲林婦幼關懷協會、議員蔡岳儒，捐贈3千顆由財神爺加持過的「平安發財粽」給雲林家扶中心、夜光天使等，不但吃平安還祈求武財神保佑開運，把平安福運送到家，粽愛傳香更芬芳。

愛心粽由武德宮志工從備料到包粽一手包辦，盡管物價上漲，但粽大、料多，不減量，一顆就讓人「呷飽擱平安」。武德宮秘書長蘇建華說，感謝縣議員蔡岳儒發起愛心粽，每年將武財神的慈悲心，借由愛心粽傳達給經濟弱勢的家庭，每顆粽子背後所代表的是社會的關心與支持，武財神加持的平安粽，讓大家吃了平安開運，溫情加分。

仁一醫院主任秘書也是北港鎮長參選人吳雅雯不忘提醒在享用香粽美食之餘，不忘搭配蔬果，年長者更要適量享用，讓端午節吃得開心、過得健康。

蔡岳儒也感謝所有參與者多天來備料包粽的苦心。家扶中心主任廖志文代表接受並感謝愛心粽子為弱勢家庭分擔端午包粽開銷。

今天千顆愛心粽由德宮秘書長蘇建華、蔡岳儒共同在武德宮正殿「過爐」加持後交給雲林家扶中心發送給受扶家庭，蔡岳儒說，財神加持過的粽子，不僅呷平安，也希望能庇佑弱勢家庭「開運」愈來愈好。

財神愛心粽由議員蔡岳儒（右）和北港武德宮秘書長蘇建華共同「過爐」加持，期待吃了平安又開運。記者蔡維斌／攝影