快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

「財神愛心粽」平安開運 分送雲林弱勢家庭

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港武德宮財神加持的粽子，將發送給雲林弱勢家庭，期待吃了保平安又助開運。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮財神加持的粽子，將發送給雲林弱勢家庭，期待吃了保平安又助開運。記者蔡維斌／攝影

國內財神祖廟的北港武德宮今天和雲林婦幼關懷協會、議員蔡岳儒，捐贈3千顆由財神爺加持過的「平安發財粽」給雲林家扶中心、夜光天使等，不但吃平安還祈求武財神保佑開運，把平安福運送到家，粽愛傳香更芬芳。

愛心粽由武德宮志工從備料到包粽一手包辦，盡管物價上漲，但粽大、料多，不減量，一顆就讓人「呷飽擱平安」。武德宮秘書長蘇建華說，感謝縣議員蔡岳儒發起愛心粽，每年將武財神的慈悲心，借由愛心粽傳達給經濟弱勢的家庭，每顆粽子背後所代表的是社會的關心與支持，武財神加持的平安粽，讓大家吃了平安開運，溫情加分。

仁一醫院主任秘書也是北港鎮長參選人吳雅雯不忘提醒在享用香粽美食之餘，不忘搭配蔬果，年長者更要適量享用，讓端午節吃得開心、過得健康。

蔡岳儒也感謝所有參與者多天來備料包粽的苦心。家扶中心主任廖志文代表接受並感謝愛心粽子為弱勢家庭分擔端午包粽開銷。

今天千顆愛心粽由德宮秘書長蘇建華、蔡岳儒共同在武德宮正殿「過爐」加持後交給雲林家扶中心發送給受扶家庭，蔡岳儒說，財神加持過的粽子，不僅呷平安，也希望能庇佑弱勢家庭「開運」愈來愈好。

財神愛心粽由議員蔡岳儒（右）和北港武德宮秘書長蘇建華共同「過爐」加持，期待吃了平安又開運。記者蔡維斌／攝影
財神愛心粽由議員蔡岳儒（右）和北港武德宮秘書長蘇建華共同「過爐」加持，期待吃了平安又開運。記者蔡維斌／攝影

北港武德宮財神加持的粽子，將發送給雲林弱勢家庭，期待吃了保平安又助開運。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮財神加持的粽子，將發送給雲林弱勢家庭，期待吃了保平安又助開運。記者蔡維斌／攝影

雲林 粽子 慈悲心

延伸閱讀

中港澄清醫院推動社區關懷 舉辦端午共融饗宴

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

拜拜供品可以「重複再拜」？命理師揭真相：要按神明位階來

2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

相關新聞

台南近200處老屋重獲新生 今年度振興補助計畫將啟動

台南被譽為歷史文化古都，全市歷史街區及周邊符合歷史老屋眾多，文化局自2013年起推動歷史街區振興及私有老建築保存再生計畫，迄今已協助近200處完成修復與再利用，今年度振興補助計畫即將啟動，預計舉辦3場次說明會，即日起至6月21日開放報名，額滿提前截止。

「財神愛心粽」平安開運 分送雲林弱勢家庭

國內財神祖廟的北港武德宮今天和雲林婦幼關懷協會、議員蔡岳儒，捐贈3千顆由財神爺加持過的「平安發財粽」給雲林家扶中心、夜光天使等，不但吃平安還祈求武財神保佑開運，把平安福運送到家，粽愛傳香更芬芳。

台南YouBike最熱門站調度陷卡關 議員促速解困境

新營火車站為台南市YouBike使用量第一大站點，近期卻傳出尖峰時段頻繁出現無車可借、無位可還情況，調度嚴重卡關，竟是調度用備用車區遭區公所禁用，台南市議員王宣貿指出，YouBike啟用已3年，且車站旁調度空間也實際使用一段時間，過去可用現在卻喊停，區公所應提出具體影響內容。

走過70年歷史 虎尾「西市仔」拆除改建為觀光美食大樓

已70年歷史位於虎尾鎮市區中心的第三公有零售市場（西市仔）老舊不堪，成為治安髒亂死角，公所斥資1億元購置國財署國有地和部分私有地，並爭取1.7億元打造一座現代化的「美食廣場大樓」，拆除工程今天動工，完工後連結鄰旁的德興宮和虎尾記憶COOL打造市區觀光美食專區。

3年未繳交通罰單又欠稅逾200筆　男被扣4次存款清償

台南市31歲許姓男子3年間未繳交通罰單又欠稅等共逾200筆、近新台幣10萬元，遭行政執行署台南分署強制執行，近1年來連扣...

中央砸近10億救嘉義水患 地方憂雨季來臨抽水站進度慢

嘉義東石沿海多年受豪雨淹水威脅，縣府向中央爭取9億8901萬元，推動溪子下農場治水計畫，設置1座抽水站及2座滯洪池，地方憂雨季來臨尚未完工，縣長翁章梁今視察工程進度，抽水站預計明年4月完工，今年11月可先運作，2座滯洪池則在明年11月完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。